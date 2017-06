Sánchez se reunirá con Urkullu y Ortuzar el próximo 20 de julio en Vitoria, acompañado por Mendia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro institucional con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el 20 de julio en la sede de Presidencia del Gobierno Vasco. En el encuentro, en el que estará acompañado por la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, Sánchez planteará a Ortuzar la posibilidad de mantener "una relación estratégica" entre ambas formaciones en las Cortes Generales, según han informado a Europa Press fuentes de estos partidos.

La reunión tendrá lugar a las 10.30 horas en Lehendakaritza, y tendrá una parte institucional, que es competencia de Urkullu, y otra más vinculada a las relaciones del PSOE y PNV, y el trabajo a desarrollar en el Congreso y el Senado, que tendrán que ser abordadas con el presidente del EBB.

En un comunicado, el PSOE ha explicado que el encuentro se enmarca dentro de la agenda institucional del líder socialista, que tiene como propósito "seguir construyendo espacios de diálogo, confianza y colaboración política en todos los niveles y ámbitos institucionales, así como proyectar su alternativa de Gobierno llevando a cabo una oposición de Estado y exponiendo un programa institucional, económico, cultural y social de izquierda de gobierno para el conjunto de España".

En todo caso, Andoni Ortuzar está abierto a escuchar las propuestas que realice Pedro Sánchez porque los jeltzales muestran siempre disposición "a hablar con todo el mundo". No obstante, el PNV ha recordado que los planteamientos que Sánchez ha realizado a Ciudadanos y Podemos para llegar a acuerdos en el Congreso que reflejen una alternativa al Ejecutivo del PP, "no han tenido una gran acogida por estos partidos". "PSOE y PNV solos no vamos a ningún lado", ha añadido.

REUNIÓN A CUATRO

Se prevé que, en la reunión a cuatro entre Sánchez, Mendia, Urkullu y Ortuzar, se aborden diferentes temas como la actual situación política en Euskadi y en el Estado, el avance del acuerdo político de Gobierno vasco entre el PNV y el PSE-EE, así como la posibilidad que plantea el PSOE de "construir de una relación estratégica" con PNV en las Cortes Generales.

La fotografía será muy similar a la que ya se produjo hace dos años, en concreto el 18 de julio de 2015, cuando todos ellos mantuvieron un encuentro en Lehendakaritza. Entonces, el PSE-EE estaba en la oposición y no formaba parte del Ejecutivo autónomo.

En aquella ocasión, Pedro Sánchez apostó por una reforma constitucional que derivara en "un federalismo asimétrico, que reforzara el autogobierno de Euskadi y de todas las autonomías que así lo requieran", pero salvaguardando "la diversidad y la unión" de las pretensiones independentistas.

El nuevo encuentro se produce después de que Sánchez haya recuperado el liderazgo del PSOE en el 39 Congreso federal, en el que se comprometió a trabajar para lograr una "mayoría parlamentaria" alternativa al PP. El secretario general de los socialistas apostó, además, por "caminar hacia un Estado federal que reconozca que España es una nación de naciones", aunque con "una única soberanía y un único Estado", el español, que "puede perfeccionar su carácter plurinacional".

OFRENDA A BUESA

Tal como también ocurrió hace dos años, Pedro Sánchez e Idoia Mendia se dirigirán al monolito que se levantó en los Jardines de la Libertad de la capital alavesa en honor al parlamentario del PSE-EE asesinado por ETA, Fernando Buesa Blanco, y del ertzaina Jorge Díez Elorza, con el fin de realizar una ofrenda floral.

Los socialistas vascos, que tienen informado a Sánchez de la colaboración que mantienen con los jeltzales en ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco, consideran que ese "acuerdo entre diferentes es extrapolable a otros ámbitos".