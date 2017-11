Sánchez llama a sumar moderados y progresistas en el Estado, Cataluña y Euskadi para "una nueva España autonómica"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha realizado este lunes un llamamiento a la suma de moderados y progresistas "que creen en el cambio" en Cataluña, en Euskadi y en todo el Estado para lograr una "nueva España autonómica" de carácter federal y "diversa" en lo territorial. Además, ha acusado al PP y a Ciudadanos de "aspirar" al "centralismo, la regresión autonómica y la uniformización" del Estado, y ha abogado por el entendimiento y la transversalidad.

Sánchez ha participado este lunes en Bilbao en un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, en el que ha presentado a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, para poner en valor que ambos creen "en una nueva España autonómica, diversa y cohesionada, justa y democrática".

El líder del PSOE ha indicado que, "tras el independentismo solo hay fractura y aislamiento", y ha recordado "el retroceso y el daño social, político y económico que el independentismo ha infligido a una sociedad abierta y cosmopolita como es la sociedad catalana".

Además, se ha referido a Podemos y Ciudadanos, "que ahora mismo gobiernan" en España, para acusarles "de desenvolverse mucho mejor en la confrontación que en el diálogo, en la imposición que en el entendimiento".

"Ni el PP ni Ciudadanos son partidos de gobierno en Cataluña. Gobiernan entre los dos solo un ayuntamiento de los más de un millar de los que hay en Cataluña. Y eso demuestra que no son un partido de gobierno porque no tienen un modelo de país, sino un modelo de confrontación territorial", ha indicado.

A su juicio, ésa es la diferencia "entre las derechas españolas y el PSOE", y considera que "la socialdemocracia en Cataluña emerge como la alternativa que defiende la concordia, la convivencia y el autogobierno en Cataluña".

PEDAGOGÍA SOBRE MODELO DE CONCORDIA

Pedro Sánchez cree que "habrá que hacer mucha pedagogía en todos los pueblos de España sobre el modelo de concordia y de autogobierno" porque "las dos derechas que gobiernan en España, la popular y la de Ciudadanos aspiran a repetir muchos errores, el del centralismo, el de la regresión autonómica, el de tratar de uniformar una España diversa como es la nuestra".

Según ha denunciado, los grandes retrocesos de la España autonómica "siempre han llevado la rúbrica del PP, y ahora también la firma entusiasta de Cs".

Sánchez ha subrayado que los socialistas fueron "los arquitectos en el 78 de la España autonómica" y ha asegurado que lo volverán a ser de esta "nueva España autonómica" que debe perfeccionar su "ser federal, que no cuestione la diversidad territorial", y que garantice que no sean "incompatibles la diversidad con la igualdad social y económica de todos y cada uno de los ciudadanos, vivan donde vivan".

"Pero, para que la nueva España autonómica gane, necesitaremos en Cataluña, en el resto de España, también en el País Vasco, a todos los moderados que creen en un cambio seguro necesario en nuestro país, a todos los que defienden el diálogo y la palabra para resolver los conflictos políticos, y que tienen la experiencia y la credibilidad contrastada de saber impulsarlo", ha explicado.

Por ello, ha emplazado a todos aquellos que "creen en la búsqueda del acuerdo, no para imponerte sobre el adversario, sino para implicarte en un nuevo proyecto compartido". "Fue así como se levantaron el pacto constitucional y estatutario hace 40 años, y es así como en 2017 debemos plantear sus respectivas reformas por medio de acuerdos "transversales y plurales", y no por vías unilaterales.

A su entender, el objetivo de poner "el autogobierno al servicio de las personas", de sus necesidades sociales, y no de los partidos ni de los cálculos electoralistas". "Entiendo que una sociedad plural no es en sí un obstáculo a la gobernabilidad, sino, al contrario, si algo ha demostrado la crisis en Cataluña es que solo aquellos partidos que sepan entender y gobernar la diversidad podrán gobernar España, y aquellos que no sepan entender esa diversidad, difícilmente van a poder gobernarla", ha indicado.

Para el líder del PSOE, "éste es un verdadero mandato imperativo para el entendimiento y la transversalidad al servicio de una ciudadanía que demanda estar a la altura" para buscar soluciones, y que "censura la cerrazón, el autoritarismo y las vías unilaterales que ignoran a una parte de la sociedad".

SOCIALISMO VASCO

"Euskadi hace tiempo que aprendió esto y es en parte gracias a la labor de los socialistas vascos y, en especial de políticas como Idoia Mendia, por construir un país en el que quepan todos, y en el que las instituciones representen y aspiren a gobernar a todos y cada uno los vascos", ha manifestado.

Pedro Sánchez ha manifestado que, tanto a Mendia como a él, les ha tocado "vivir y liderar un tiempo de grandes cambios en lo político, en lo social y en lo económico", ha señalado que hay que "redefinir y adaptar la socialdemocracia" para afrontar "los nuevos retos que viven las sociedades vasca y española".

En su intervención, Sánchez ha recordado que el socialismo vasco "lleva tiempo abanderando en Euskadi un discurso pragmático" coherente con los principios programáticos de los socialistas y "cargado de muchísimo sentido común".

"No se construye contra nadie, sino que siempre ha sido la alternativa al nacionalismo y, si eres alternativa, construyes, te defines por lo que propones, no a lo que te opones. Construyes desde la oposición, como ocurrió desde la pasada legislatura, o desde el Gobierno, como está ocurriendo ahora, creando oportunidades de empleo, defendiendo los derechos laborales, ayudando a las empresas vascas a internacionalizarse, protegiendo los servicios publicos, etc", ha añadido.

Se trata, según el secretario general del PSOE, de "impulsar una sociedad vasca dedicada a pensar qué quiere ser durante las próximas décadas y que plantea las reformas necesarias para lograr ese objetivo alejado del independentismo".

"Y esto se está haciendo de forma compartida en Euskadi porque así, además, lo demandan los vascos, caminando a la par dos partidos diferentes(PSE-EE y PNV), con proyectos políticos autónomos, que compiten antes de las elecciones, pero que, después de las elecciones, una vez escuchada la voz de todos los vascos, deciden cooperar, que son coincidentes en la voluntad de gobernar una sociedad plural y diversa, sin exclusiones y sin excluidos", ha añadido.