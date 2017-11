Siemens Gamesa prolonga el suspense al no dar datos de la reducción de plantilla en Euskadi y Navarra

En la reunión mantenida por videoconferencia entre la dirección de Siemens Gamesa con las sedes de la compañía en Sarriguren (Navarra), Zamudio (Bizkaia) y Madrid no se han ofrecido datos y se ha convocado un nuevo encuentro para el lunes. La dirección ha alegado que todavía no puede trasladar información sobre la repercusión por países o centros de trabajo de la reducción de plantilla, ya que está tratando este asunto con el Comité Europeo de la multinacional.



La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, se ha reunido en Bilbao con responsables de la compañía, a quienes ha pedido "transparencia" con los trabajadores. Fuentes del Gobierno Vasco han señalado a la agencia Efe que los directivos de la compañía han respondido a todas las preguntas planteadas por la consejera sobre el plan de reestructuración, aunque no han querido desvelar otros detalles sobre el contenido de la reunión.



Sin embargo, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha aseguró el martes que el recorte de plantilla tendrá un "impacto mínimo" si es que "afecta en algo a Euskadi". La misma tesis que sostiene el vicepresidente económico del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, para quien la afección no tendrá relevancia en Navarra. Gamesa tiene en Navarra un total de 1.600 trabajadores con una de las principales oficinas corporativas en Sarriguren, un centro de fabricación de palas en Aoiz, dos de logística y servicios en Arazuri y Pamplona y uno de formación en Noáin.

Los sindicatos ya han adelantado su rechazo a las medidas de ajuste de las plantillas y apuestan por "el mantenimiento integro del empleo" en las factorías de la multinacional en el País Vasco y Navarra. ELA cree que las instituciones "deben asumir como propio este objetivo".