Sortu dice que el independentismo catalán ha hecho más "por tumbar el régimen del 78" que la izquierda en 40 años

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha considerado que "el independentismo catalán ha hecho más por tumbar el régimen del 78, incluida su pequeña y mediana burguesía, que esa pretendida izquierda española en 40 años".

En un acto celebrado en La Arboleda con motivo del aniversario de la Revolución de Octubre de 1917, Rodríguez ha sostenido además que la mayor aportación que se puede hacer a la "lucha por una alternativa social y económica es la lucha por una república vasca, la lucha por un estado decente".

Tras indicar que no hay nada "más antinatural que el hecho de que unos pocos se apropien de la riqueza generada por la inmensa mayoría, que el expolio de continentes enteros y que la destrucción a gran escala del medio natural", el dirigente de Sortu ha apostado por "mandar al basurero de la historia a ese sistema genocida, feminicida y liberticida que es el capitalismo neoliberal".

"Nos dicen que el socialismo fracasó... y ciertamente, hemos de reconocer que se han construido grandes fracasos en nombre del socialismo. Pero a esos que se jactan del fin de la historia, del fin de las ideologías, del fin de toda alternativa, les decimos que quienes llevan siglos condenando a millones de personas a la guerra, al hambre, al exilio, al analfabetismo, a la precariedad y a la muerte, no tienen la menor legitimidad ni autoridad moral para hablar de fracasos", ha añadido.

Según ha resaltado, el socialismo es "una alternativa infinitamente superior al capitalismo" y, por ello, "somos independentistas, somos feministas, somos socialistas, y estamos orgullosas de serlo".

En este contexto, ha defendido que la "bandera más adecuada es la defensa de la soberanía y de un estado propio. "No hay mayor revolución que la que está llevando a cabo el pueblo de Cataluña", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por trabajar en pos de "una república vasca".

"Los vascos, tenemos derecho a vivir en un estado decente. Un estado que actúe al servicio de los sectores trabajadores y populares y no de una élite. Y el Estado español no es un estado decente", ha denunciado.

"No es un estado decente aquel que aplica políticas austericidas que precarizan y empobrecen a la inmensa mayoría de la gente. No es un estado decente aquel que encarcela tuiteros, titiriteros, a los chavales de Altsasu y Orereta, e incluso gobiernos legítimos enteros, Y, desde luego, no es un estado decente aquel que 40 años después de la muerte de Franco, sigue manteniendo enterrados en las cunetas a más de 100.000 comunistas, anarquistas, republicanos e independentistas", ha zanjado.