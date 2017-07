El Superior anula por irregularidades un ascenso en el hospital universitario de Álava

El tiempo ha acabado dando la razón al grupo de facultativos de la unidad de Digestivo del Hospital Universitario de Álava (HUA) que denunciaron irregularidades en la convocatoria interna abierta en 2013 para la provisión de un puesto de jefatura de sección, a la que accedió el doctor A.O.C. Aunque la denuncia penal inicial por "prevaricación" al entender que el concurso estaba teledirigido quedó archivada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hace unas semanas, emitió una sentencia que enmendaba la plana a un juzgado contencioso-administrativo de Bilbao y decretó la nulidad del ascenso porque el tribunal evaluador "no se conformó con los componentes imperativamente exigidos por la ley". Se da la circunstancia de que A.O.C., a quien no se le ha aplicado aún la resolución judicial ya que es recurrible, es el único candidato para un nuevo ascenso, el puesto de jefe de servicio de Digestivo del HUA, un procedimiento que se resuelve este miércoles.

El área de Digestivo del HUA, que agrupa a los hospitales de Txagorritxu y de Santiago de Vitoria, vivió en 2013 momentos de tensión a cuenta de la fusión de los centros y de los concursos de promoción interna. Quienes alzaron la voz contra determinados nombramientos sufrieron represalias, según denunciaron en su día a eldiarionorte.es con el ejemplo de una profesional embarazada. El asunto llegó al Parlamento Vasco a instancias del PSE-EE y el entonces y ahora consejero de Salud, Jon Darpón, redujo la polémica a las disfunciones propias de la fusión de dos servicios de dos hospitales con "culturas" de trabajo diferentes. Sobre el procedimiento específico de ascenso denunciado, el director médico del complejo hospitalario, Alberto Manzano, negó toda irregularidad.

La sala de lo contencioso-administrativo del Superior, sin embargo, ha dictaminado que el tribunal que decretó el ascenso del doctor A.O.C. no cumplió la normativa vigente en su composición y que, por lo tanto, sus resoluciones son nulas de pleno derecho. En concreto, no había ningún representante del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y no era paritario. Fueron "graves vicios" legales, un tribunal "con una composición contraria a la ley", se puede leer en la sentencia, firmada por los magistrados Luis Ángel Garrido, María Josefa Artaza y José Antonio González.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Por ello, no se ha ejecutado y formalmente el afectado continúa en el cargo de jefe de sección. Y desde esa posición se ha presentado al ascenso a jefe de Digestivo, que se resuelve este miércoles. Es candidato único y el puesto será suyo de no mediar sorpresas. No obstante, el tribunal evaluador está compuesto por seis miembros de los cuales sólo dos son mujeres (entre los suplentes hay alguna más) cuando el Superior fijó que legalmente la paridad sólo está garantizada cuando cada sexo tiene un mínimo del 40% de representatividad.

Este periódico ha tratado de contactar por varios canales con portavoces del Departamento de Salud para conocer su valoración sobre el fallo y sobre la situación en el área de Digestivo del hospital vitoriano. Salud no ha facilitado ninguna respuesta oficial.