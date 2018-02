El Superior rechaza un recurso de Hernani contra la incineradora

La incineradora de Gipuzkoa sigue adelante. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado un recurso del Ayuntamiento de Hernani contra la aprobación por parte del consistorio de San Sebastián del Plan Especial de Arzabaleta, ámbito en el que se ubicará el Complejo Ambiental de Gipuzkoa, que incluye la incineradora. En su recurso, Hernani alegaba que el Plan Especial de Arzabaleta, en los altos de Zubieta, no respetaba las disposiciones del Plan Territorial Sectorial vigente.



Recordaba, en este sentido, que el Plan Especial de Arzabaleta sólo recogía la construcción de "dos plantas y dos tratamientos" de residuos, "un tratamiento mecánico biológico" y "una planta de valorización energética", sin incluir una planta de maduración de escorias como estaba previsto inicialmente.



No obstante, en una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el TSJPV rechaza ahora la pretensión del Ayuntamiento de Hernani, al señalar que el plan recurrido no puede entenderse disconforme a derecho por el simple hecho de que no todas las infraestructuras citadas tengan su "asentamiento" en el solar de Arzabaleta.



La resolución judicial advierte, en este sentido, de que el edificio de "maduración de escorias" quedó excluido de este emplazamiento tras una serie de "estudios del terreno" que concluyeron que "no era posible integrar el conjunto de instalaciones" en el ámbito de Arzabaleta, por lo que se planteó una segunda fase con la "previsión" de instalarla en la cercana zona de Eskuzaitzeta.



El texto judicial recuerda además que el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián ya anticipaba el solar de Eskuzaitzeta como "plataforma complementaria de apoyo a las instalaciones de la planta de valoración de residuos urbanos de Arzabaleta" y lo justificaba por la "proximidad física" de ambas parcelas.