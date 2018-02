El Teatro Arriaga de Bilbao acoge este viernes y sábado 'Until the Lions', de Akram Khan

En palabras de sus responsables, el coreógrafo inglés, con raíces en Bangladesh, propone "un trabajo dramático de tono introspectivo que reflexiona sobre cuestiones como el género, la sexualidad o la huella del tiempo".

El espectáculo, han indicado, es "una adaptación parcial del libro del poeta Karthika Naïr 'Until the Lions: Echoes from the Mahabharata', una reelaboración original de la épica Mahabharata". Khan utiliza el kathak, un baile original de la India, y la danza contemporánea para contar la historia de Amba, "una princesa secuestrada el día de su boda y despojada de su honor, que invoca a los dioses para buscar venganza".

Desde el Arriaga han destacado que Akram Khan es uno de los artistas de danza "más célebres y respetados" de la actualidad. Hace dos años, en febrero de 2016, visitó el teatro bilbaíno y "dejó muy buen sabor de boca", con su espectáculo Kaash.

'Until the Lions' está interpretado por los bailarines Rianto, Ching-Ying Chien (Premio Nacional de Danza 2016) y Joy Alpuerto Ritter. Además, participan los cantantes Sohini Alam y David Azurza, y los músicos Yaron Engler y Joseph Ashwin.