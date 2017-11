Torres advierte de que los presupuestos no se pueden "sacar con un chantaje" y no son sólo responsabilidad de PSE y PNV

Torres se ha pronunciado de este modo durante el homenaje realizado este sábado a Tomás Meabe en la localidad vizcaína de Derio, en el que también han participado el secretario general de JSE, Omar Anguita, la secretaria general de JSE-Egaz, Azahara Domínguez, y el presidente de la Fundación Tomás Meabe, Chus Greciet. El político socialista y fundador de las Juventudes Socialistas ha sido recordado con una ofrenda floral en el cementerio de Derio, tras el que se ha desarrollado un acto político en la Casa del Pueblo del municipio.

En su intervención en este acto, Mikel Torres ha destacado que Euskadi está viviendo "un momento de estabilidad política importante" y, aunque también hay "problemas y retos que hay que afrontar, sabemos cómo hay que afrontarlos".

En este sentido, ha señalado que se ha elaborado un "muy buen proyecto de presupuestos", en el que el PSE ha trabajado para que "se refleje lo que realmente importa a la gente, que cree empleo, que impulse la economía, que ayude a las empresas, que sostenga nuestros servicios sociales, es decir que siente las bases de la recuperación económica tras una crisis muy dura que hemos pasado y en la que se ha quedado mucha gente fuera de un sistema, que tenemos que volver a recuperar".

"Es un buen proyecto que Euskadi tiene y que Euskadi necesita", ha afirmado Mikel Torres, que ha advertido de que, si los socialistas no formaran parte del gobierno, "no estaríamos en esta situación" de estabilidad institucional, que es "la base de la confianza de los ciudadanos". De este modo, ha asegurado que, "si hay algo que los ciudadanos quieren para salir de esta situación, es que haya estabilidad institucional, que haya confianza, que haya acuerdo".

A su entender, hay que "poner más que nunca en valor la situación que tenemos en Euskadi", teniendo en cuenta lo sucedido en Cataluña, donde "la política ha sido totalmente abandonada por la irresponsabildad de sus gobernantes y de otros partidos políticos que apoyaban esos gobiernos".

De este modo, ha apelado a "hacer de la responsabilidad el primer ejemplo de cómo hay que gobernar Euskadi". En esta línea, ha asegurado que los presupuestos no son "el logro de un partido o de otro", sino "una herramienta que se ponen las instituciones para hacer política y, sobre todo, para resolver los problemas de los ciudadanos".

Por ello, ha advertido, "sacar adelante unos presupuestos importantes no es responsabilidad sólo del PSE o del PNV", que los han elaborado como integrantes del Ejecutivo, sino "de todos: de Bildu, de Podemos, del PP".

Asimismo, ha incidido en que "no se pueden sacar unos presupuestos con un chantaje encima de la mesa, ni por parte del PP, ni de Bildu ni de Podemos". "Si queremos llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder, pero si todos queremos llegar a acuerdos, todos tenemos que poner también sobre la mesa nuestro trabajo y nuestra responsabilidad", ha instado.

Según ha indicado, "los acuerdos son amplios, trasversales y plurales, y eso es algo que todavía tienen que entender algunos partidos políticos aquí en Euskadi, que las instituciones vascas se dotan de un presupuestos y estabilidad gracias al acuerdo y no al enfrentamiento". "Hay que afrontar los retos, que son difíciles en Euskadi, y eso no se hace con desafíos al futuro que no nos llevan a ningún lado", ha añadido.

EL "ESPEJO" DE MUCHAS COMUNIDADES

Torres, que se ha mostrado convencido de que Euskadi "es un buen espejo en el que se pueden mirar muchas comunidades autónomos" y especialmente Cataluña, ha instado a "la responsabilidad institucional" para "trabajar el acuerdo, no el enfrentamiento" y, sobre todo, a seguir "el camino que quieren los ciudadanos vasco.

"No podemos dejar de pensar que el futuro es difícil, que tenemos retos importantes y que solamente se pueden conseguir si somos capaces de llegar al acuerdo, sin chantajes, todo el mundo trabajando y especialmente mirando al futuro", ha concluido.