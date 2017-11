Trabajadoras del hogar de Bizkaia denuncian que Gobierno vasco no tiene "prisa ni intención" de reconocer su situación

Además, han acusado al Gobierno autónomo de incumplir las resoluciones del Parlamento Vasco y han anunciado que contactarán con ambos socios, PNV y PSE, para que materialicen el encargo de la Cámara autonómica.

Según ha recordado a Europa Press una portavoz de las concentradas, el pasado 2 de febrero de 2017 el Parlamento Vasco dio al Gobierno un plazo de nueve meses para hacer un estudio sobre las condiciones de trabajo en el empleo doméstico de la Comunidad autónoma, "y sobre las necesidades que está cubriendo".

Ha lamentado que, "pasado el plazo, no han hecho nada porque no tienen ninguna prisa en reconocer que hay una enorme cantidad de tareas de cuidado que se están resolviendo de manera precaria y a costa de la discriminación de las trabajadoras de hogar". "Las organizaciones convocantes sostenemos que el estudio no se hace porque no interesa conocer la situación", ha añadido.

Posteriormente, el 11 de mayo, la Cámara autonómica acordó introducir en ese estudio "la viabilidad de terminar con la exclusión de las trabajadoras de hogar de las ayudas a la conciliación que da el Departamento de Empleo a todo el resto de la gente trabajadora".

"A día de hoy, en pleno debate de los Presupuestos de la CAV, todavía no se sabe si se ha previsto o no una partida para terminar con la exclusión de las trabajadoras de hogar en 2018", ha criticado.

Por otro lado, ha recordado que las trabajadoras de hogar no tienen acceso a las ayudas económicas del Gobierno Vasco durante las excedencias y reducciones de jornada por cuidado, cuando "estas ayudas las disfrutan todo el resto de personas trabajadoras".

Para mostrar su molestar, denunciar este hecho y exigir igualdad de derechos en el empleo de hogar, se han concentrado ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao.