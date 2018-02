UGT pide a Gobierno Vasco un "plan de choque" para mayores de 45 años "cronificados" en el desempleo

En declaraciones a Europa Press, Arza ha valorado los datos del paro, que en Euskadi dejan 779 personas más en el desempleo en el mes enero, con lo que el número de parados se sitúa en 128.326. Según ha señalado, en el caso del País Vasco "hay unos datos contradictorios, porque ha bajado el desempleo en el sector Industrial y de la Construcción, pero ha aumentado en el sector de Servicios, como consecuencia de la finalización de los contratos vinculados a las Navidades".

"Vamos saliendo de la crisis en cuanto a los datos macroeconómicos, pero estamos viendo como, de nuevo, el desempleo entre las mujeres es bastante superior en casi 13 puntos con respecto a los hombres, cuando hace prácticamente cinco años el porcentaje de desempleados entre hombres y mujeres era muy parecido", ha dicho.

Arza ha denunciado que, "vaya bien o vaya mal la economía, no puede ser que el 91% de los contratos sean temporales, eso es en lo que tenemos que trabajar y en lo que nos tenemos que esforzar tanto los sindicatos como el Gobierno Vasco".

"No nos tenemos que conformar con que sea el mejor enero de los últimos años, porque estamos hablando que hay casi 130.000 desempleados en Euskadi y un porcentaje cada vez mayor de desempleados mayores de 45 años, que, en muchos casos, llevan más de dos años en paro", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que "hace falta no solo un plan de choque para nuestros jóvenes, para que encuentren un trabajo y no se tengan que ir de Euskadi", sino que "no nos tenemos que olvidar de esos mayores de 45 años que todavía tienen un importante tiempo de recorrido profesional, se están cronificando en el desempleo, y, en muchos casos, no vuelven a trabajar". "Es urgente que el Gobierno Vasco haga un plan de choque para los mayores de 45", ha insistido.