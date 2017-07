La UPV/EHU lidera una investigación de 200 expertos en astrofísica y cosmología de 25 países

La profesora del Grupo de Investigación de Gravitación y Cosmología de la UPV/EHU también presidenta de la red CANTATA (Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions), Ruth Lazkoz, lidera una investigación de 200 expertos en astrofísica y cosmología de 25 países que pretende explicar por qué el universo no se comporta como se prevé "en base a la teoría de la gravedad de Einstein".

Según ha informado la Universidad pública vasca, se trata de un proyecto de investigación de cuatro años, financiado por el programa europeo COST, "que persigue investigar de una manera coordinada y multidisciplinar la extensión de la teoría de la relatividad general de Einstein a escalas en las que todavía no ha sido realmente probada".

El grupo de expertos parte del hecho de que el universo "se está expandiendo cada vez más rápido" pero los científicos "no consiguen explicar cómo y por qué sucede esto".

La UPV/EHU recuerda que "observaciones realizadas en los últimos años ponen de manifiesto que el universo no se comporta tal y como se espera en base a la teoría de la gravedad de Einstein".

"La gravedad que nosotros conocemos es una gravedad atractiva; sin embargo, para acelerar la expansión del universo, es necesaria una gravedad repulsiva" asegura.

Según apunta, "en el marco de la Relatividad de Einstein", no se puede "llegar a entender del todo" que dos planetas "se pudieran estar repeliendo en vez de atrayendo". "Porque nuestra intuición nos dice que la gravedad tiene que ser atractiva", explica Ruth Lazkoz. Por ello, considera que "es muy importante explorar nuevas teorías de gravedad y sus implicaciones para poder interpretar correctamente los datos observacionales de que se disponen".

El proyecto CANTATA, financiado por el programa de investigación europeo COST, que preside Ruth Lazkoz, "incluye aspectos complementarios de física teórica, cosmología y astrofísica". De cuatro años de duración, coordina el trabajo multidisciplinar realizado por más de 200 expertos en física gravitacional y cosmología de 25 países, "prevé la posibilidad de ir más allá de la relatividad general en escalas en las que la teoría de Einstein falla".

"El proyecto CANTATA, básicamente, quiere estudiar si hay alguna manera de averiguar, con los datos astrofísicos de que disponemos, si tenemos que ir más allá de las teorías de Einstein para explicar, por ejemplo, por qué las galaxias se alejan unas de otras de manera acelerada en lugar de frenarse, lo que se conoce como expansión acelerada del universo", ha explicado Lazkoz.

COOPERACIÓN, MOVILIDAD Y VALORES

Según la profesora del Grupo de Investigación de Gravitación y Cosmología de la UPV/EHU, uno de los objetivos del proyecto CANTATA es "mejorar la colaboración ya existente entre equipos de investigación de diferentes países" y establecer una red europea de investigación "más fuerte en este campo".

"El proyecto hace que todos estos grupos multidisciplinares que conforman la red trabajen en una dirección común, intercambiando ideas, y fomenta movilidades y estancias en otros países", ha manifestado.

Un año después de su inicio, Lazkoz ha manifestado su satifacción por el proyecto, "ya que ha servido para visibilizar el trabajo de muchos grupos de investigación que antes trabajaban de manera muy independiente".

Según la profesora de la UPV, el proyecto financiado por el programa europeo COST da, además, "mucho valor" a otros aspectos "más sociales del mundo de la investigación".

Entre ellos, destacan las "múltiples oportunidades de impulso, preparación y promoción a investigadores jóvenes" que ofrece, la canalización de interacciones entre investigadores sénior de la red e investigadores jóvenes, mediante seminarios, encuentros y workshops o la "especial atención en la inclusividad en el proyecto de países que no hayan tenido, hasta el momento, mucha repercusión en temas de investigación". Por otra parte, el proyecto favorece la igualdad de género, ya que da mucha importancia al empoderamiento de las científicas.