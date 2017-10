Urkullu reconoce "el sufrimiento injusto" padecido por los empresarios a causa de ETA y su "compromiso" con Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un reconocimiento a los empresarios, en nombre de su Gobierno y de la sociedad vasca, por "el sufrimiento injusto" que sufrieron por el terrorismo de ETA y el "compromiso" que mostraron con Euskadi, al mantenerse "firmes" en sus puestos de trabajo, "incluso en los momentos más duros en los años de plomo".

Ante unos 600 empresarios y representantes institucionales, políticos y sociales, el lehendakari ha emplazado a hacer "autocrítica" porque "no hay justificación" para matar "a un semejante" con el fin de "obtener fines políticos".

Urkullu ha clausurado el 'acto de memoria y reconocimiento al empresariado víctima del terrorismo' organizado en el Palacio Euskalduna de Bilbao por Confebask y las asociaciones empresariales que la integran, Adegi, Cebek y SEA.

El presidente del Gobierno Vasco ha destacado que éste es un homenaje "merecido para las personas y familias que sufrieron lo indecible durante décadas", y ha realizado un llamamiento a "recordar y hacer memoria crítica de lo ocurrido".

"Durante décadas, ETA asesinó, amenazó, extorsionó, secuestró y acosó. No vamos a olvidar el sufrimiento de estas víctimas y su padecimiento, muchas veces en soledad y silencio", ha afirmado.

No obstante, ha apuntado que "recordar y hacer memoria de lo ocurrido es necesario, pero no suficiente", y ha defendido que "tiene valor si se acompaña de una valoración crítica". El lehendakari ha señalado que "no hay justificación" para estos actos, que fueron "absolutamente injustos".

"Se trata de crímenes que se ampararon en la perversión de considerar que matar o atacar a un semejante era un medio legítimo para obtener fines políticos. En el futuro, nunca más, nada, ninguna razón ni causa política deben situarse por encima del valor de los derechos humanos, la dignidad de la persona y de la vida", ha subrayado.

Iñigo Urkullu ha recordado que hoy hace seis años que ETA abandonó su actividad terrorista. "ETA se ha acabado, no tiene presente ni futuro en nuestra sociedad. Tiene una enorme deuda con el pasado y debe disolverse de forma unilateral, efectiva y definitiva", ha remarcado.

PERSEVERANCIA Y FIRMEZA

A su juicio, "ha triunfado la perseverancia y firmeza en la defensa de los principios éticos y los valores democráticos". "En esa tarea los empresarios habéis sido un ejemplo", ha indicado.

Por ello, se ha dirigido "solemnemente" a los miembros del empresariado, en nombre de su Ejecutivo y en representación del conjunto de la sociedad, para "reconocer el sufrimiento injusto" que han padecido, el esfuerzo que han realizado y su "compromiso con este país".

De esta forma, se ha referido al hecho de que, "incluso en los momentos más duros, en los años de plomo", los empresarios siguieran "firmes en su puesto de trabajo, al frente de la empresa, grande, pequeña o mediana, autónomos o profesionales, generando riqueza y empleo día a día".

"Hemos luchado contra el terrorismo y la violencia. Queríamos la paz para convivir. La tarea es construir una sociedad cohesionada, respetuosa con su pluralidad y capaz de convivir de forma integrada e integradora. Miramos al futuro para construir y consolidar una convivencia real, sentida, profunda y sana", ha añadido.

Urkullu ha dicho que "el ejemplo y la actitud" de los integrantes del empresariado ofrecen "el valor de la esperanza en el encuentro social y en la convivencia". "Hoy os trasladamos el reconocimiento sincero, sentido y afectuoso de la sociedad vasca y sus instituciones. Gracias de corazón", ha concluido.