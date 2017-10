Tony Visconti y Woody Woodmansey interpretan temas de 'Ziggy Stardust' de Bowie el jueves en Kursaal de San Sebastián

Tony Visconti ha sido productor de Bowie, además de otros muchos artistas. Por su parte, el batería Woody Woodmansey también tocó con Bowie. En el concierto del jueves, a las 20.00 horas, estarán acompañados por la banda Holy Holy, integrada por Glen Gregory (cantante), James Stevenson (guitarra), Paul Cudderford (voces y guitarra), Berenice Scott (teclados), Terry Edwards (saxo, guitarra, percusión, y voces) y Jessica Lee Morgan (voces).

Abrirá el concierto Capsula, banda que en 2005 publicó el disco 'Dreaming of the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders froms Mars', su particular versión de 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'. Visconti produjo el posterior disco de la banda vasco-argentina, 'Solar Secrets'. Las entradas están a la venta a través de los medios habituales por 31 euros.