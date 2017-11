Zinebi proyecta este miércoles 'Drift', dentro de la sección 'First Film'

Nueve 'operas prima' de nuevos realizadores de los cinco continentes competirán en 'Zinebi First Film' (ZIFF), una sección inaugurada el pasado año y que está abierta a largometrajes de ficción, documentales y películas de animación. Los trabajos seleccionados han pasado por festivales de cine como el de Locarno, Cannes, Berlín, Venecia o Sundance, y ocho de ellos serán estreno en el Estado.

Entre ellos, se encuentra 'Drift', que ha sido presentado este martes en Bilbao con la presencia de su directora, la joven realizadora alemana Helena Wittmann, y que podrá verse este miércoles en los cines Golem - Alhóndiga a partir de las ocho de la tarde.

El trabajo fue estrenado en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia y posteriormente ha pasado por el Berwick Film&Media Arts Festival, Filmfest Hamburg y el Festival de Nouveau Cinéma de Montreal, entre otros.

Según han destacado desde Zinebi, 'Drift' podría ser clasificado como "un drama a medio camino entre el documental más íntimo y el cine experimental". La cinta cuenta la historia de dos mujeres que pasan un fin de semana en el Mar del Norte.

"Una de ellas pronto regresará con su familia de Argentina, mientras que la otra intentará acercarse cada vez más al océano. Ambas emprenderán un viaje por el océano Atlántico en un barco. El mar se queda a cargo de la narración y se convierte en actor principal propiciando así una intensa experiencia sensorial al espectador", han relatado.

Desde el certamen vizcaíno han resaltado el tratamiento sonoro y la banda sonora compuesta por la artista Nika Breithaupt, que "refuerza la sensación de deriva y desorientación que transmiten sus protagonistas y la propia atmósfera hipnótica en un mar calmado, y a veces, enfurecido".

Su directora, Helena Wittmann, estudió en la universidad Spanish and Media. Sus trabajos incluyen los cortometrajes Wildnis (2013) y 21,3° C (2014), "proyectados en numerosos festivales de todo el mundo", y 'Drift' es su primer largometraje.

OTRAS CINTAS EN ZIFF

Entre las películas que competirán dentro de ZIFF, ocho de ellas estreno en el Estado, también se encuentran 'Gray House', primer trabajo de Austin Lynch, hijo de David Lynch, que codirige la cinta junto a Matthew Booth.

El trabajo, han indicado desde Zinebi, "captura de forma sugerente y singular cinco historias que reflejan el día a día y la lucha de la clase trabajadora de los EE.UU. combinando abstracción, realidad y sueños". Como curiosidad, 'Gray House' incluye 'cameos' del actor Denis Lavant (Holy Motors) y la actriz Aurora Clement (Apocalypse Now).

Por otro lado, en esta sección podrán verse 'Dene wos guet geit (Those Who Are Fine)' de Cyril Schäublin, que recibió una Mención Especial a la Mejor Opera Prima en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza), y la cinta afgana 'Namai Ba Rahis Gomhor (A Letter to the President)', que ha sido candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa de la Academia de Hollywood.

Además, forma parte de esta sección 'Pigumim (Scaffolding)' de Matan Yair, que ha tenido su estreno mundial en la sección ACID del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia), ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá) y ha obtenido los premios a la Mejor Película Israelí, al Mejor Actor y a la Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Jerusalén. Las tres tendrán su premier estatal dentro de Zinebi.

El jurado internacional encargado de decidir el Premio 'Zinebi First Film' está integrado por el escritor, montador, realizador y exhibidor italiano Silvano Agosti, la directora del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Alejandra Trelles, y el realizador bilbaíno Haritz Zubillaga. El premio está dotado con 7.000 euros y se dará a conocer en la gala de clausura del festival, el próximo viernes.