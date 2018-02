El análisis de la política penitenciaria reactiva la ponencia de paz del Parlamento

La ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco, más conocida como "ponencia de paz", su denominación desde su creación en 2011, quedó en 'stand by' desde que a mediados de noviembre concluyeran las comparecencias de distintas víctimas de la violencia, el primero de los objetivos marcados. Ahora, tres meses después y tras una sesión de poco más de una hora, se ha acordado reactivar las comparecencias para abordar, de manera conjunta, otro bloque de trabajo ya previsto: memoria y política penitenciaria.

En este grupo participan PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE pero no el PP, que entiende que la ponencia no deslegitima a ETA al ser equidistante entre las víctimas y los victimarios. Según las fuentes consultadas, la decisión de abordar posibles cambios en materia penitenciaria no ha suscitado rechazo alguno en el seno de la ponencia, cuyos trabajos se guardan con máximo celo y la información que se hace pública llega con cuentagotas. Las fuentes consultadas apuntan, sin embargo, que sí ha habido diferencias de criterio con la metodología a seguir, pero ello no ha impedido concretar que el 20 de marzo las cuatro formaciones presenten sus propuestas para recabar testimonios de expertos y afectados para esta nueva etapa.

En principio, el acuerdo de Gobierno entre PNV y PSE-EE contempla abordar una reflexión sobre la política penitenciaria en España. En concreto, se plantea "el compromiso con una política penitenciaria fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción, una de cuyas consecuencias es el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar". Ambas formaciones se comprometieron a presentar de manera conjunta sendas iniciativas tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales para impulsar estos cambios, aunque en el caso vasco todos los debates sobre la materia se han supeditado a los posibles consensos que alumbre la ponencia.

En paralelo, la coordinadora de la ponencia, Ana Oregi (PNV), ha recabado ya de las cuatro formaciones los documentos de conclusiones sobre el primer bloque de trabajo, relativo a las víctimas. Por la Cámara pasaron Mari Carmen Hernández, viuda de un concejal del PP asesinado por ETA, Rosa Lluch, hija del dirigente socialista igualmente asesinado por los terroristas, Ane Muguruza, hija del asesinado por el GAL Josu Muguruza o dos mujeres como Coral Rodríguez Fouz o Maider García Martín, quienes de niñas se vieron golpeadas por el terrorismo y aún hoy, décadas después, no han visto resueltos aquellos crímenes.

La polémica se suscitó cuando la ponencia invitó a instancias de EH Bildu a Unai González, que fue presentado como "v íctima de la dispersión" ya que su suegra murió en un accidente de tráfico cuando iba a visitarle a la cárcel en la que cumplía condena por pertenecer a Jarrai. Fue el elemento que reafirmó al PP en su decisión de autoexcluirse de la ponencia por invitar a "responsables de la violencia" en vez poner el foco en deslegitimarla.

Con las aportaciones de todos los partidos y los testimonios recabados, Oregi elaborará una "síntesis" que pueda ser sometida a debate para explorar los primeros acuerdos formales de la ponencia. El PP ya ha solicitado que el grupo de trabajo asuma como propio el pronunciamento del pleno de la pasada semana, que rechazó los "homenajes" a presos excarcelados al entender que suponían una doble victimización para los afectados por el terrorismo.