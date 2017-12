Un centenar de trabajadores de una empresa de Getxo, agraciados con el segundo premio

Los empleados de 4Set, ubicada en el vivero en el barrio getxotarra de Las Arenas, han celebrado esta mañana este segundo premio, que han compartido con familiares y amigos, y que también ha llegado a través de sus delegaciones a Vitoria, Madrid, Cantabria o La Rioja, según han explicado los propios trabajadores, que van a dedicar este día a "celebrar y pensar qué vamos a hacer con el dinero".

Aunque todavía no han contabilizado cuánto dinero ha llegado a los trabajadores de la empresa en este premio, han explicado que están "contentos" y "muy nerviosos". Entre ellos, María Jesús, además "amiga personal" de la lotera de Artea que ha distribuido el premio, que ha asegurado que "tenía el pálpito" de que el "número de la empresa" iba a tocar. "Pero hasta que no te toca no se puede explicar. Es una felicidad y una alegría, y encima compartirlo con los compañeros de trabajo...", ha apuntado.

EL ÚLTIMO EN COMPRAR

Cada trabajador ha jugado "mínimo un décimo por persona" y, además, la compañía de desarrollo de tecnología, que comenzó su andadura en 2012, espera que, aunque "todo está saliendo bien", ahora, con la "manita" de la Lotería, "sí nos va a conocer más gente". Según ha indicado una de las trabajadoras, tras pasar la crisis "dura, a ver si podemos contratar a más gente y mantener a más familias, que es lo más importante".

Entre los trabajadores agraciados con este segundo premio, se encuentra Josu, el "último en comprar". "Menos mal que me presionaron y me dijeron que comprara. Yo era de los que pensaba que no iba a tocaba, pero sí toca, toca", ha indicado, feliz porque "nos ha tocado a toda la oficina" y "esto nos va a ayudar a ir más para arriba".