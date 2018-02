La directora de Emakunde comparte las reivindicaciones de la huelga del 8M, pero no secundará el paro

Izaskun Landaida, directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, ensalza las reivindicaciones de la convocatoria de huelga para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), las comparte y hasta consudera "novedosa" la fórmula elegida por el movimiento feminista porque "no es una huelga al uso". Sin embargo, no secundará el paro. ¿Por qué? Pues Landaida esgrime su condición de alto cargo de la Admibistración vasca para no hacer huelga.

Así, se limitará a participar en la manifestación convocada para esa tarde en Bilbao, como ha hecho desde que es directora de Emakunde. La huelga trasciende del concepto clásico de huelga laboral porque no la convocan sindicatos, sino el movimiento feminista internacional que la ha hecho extensiva a 177 países.

Según Landaida, hay "diversidad de opciones" para que todas las mujeres, también las que "no puedan hacer una huelga al uso", puedan mostrar su apoyo a la convocatoria del movimiento feminista.

Las reivindicaciones incluyen una mención a las tareas de cuidado, que están "invisibilizadas y minusvaloradas" y mayoritariamente recaen en las mujeres, ha apostillado Landaida. La movilización también reclama mejoras en las condiciones laborales de las mujeres, acabar con la brecha salarial y el techo de cristal, fomentar la corresponsabilidad en casa y luchar contra la violencia machista.