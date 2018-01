Más de 50 expositores mostrarán sus productos en la feria 'Bilbao Pop Up' en febrero y marzo

Según han explicado sus organizadores, tras pasar por Madrid, Oviedo, Santander y San Sebastián, llegará a Bilbao esta feria, que pretende servir de "escaparate del mundo vintage, de los jóvenes diseñadores, del movimiento DIY (Do it yourself), de la ropa en stock, y de las tiendas online".

El evento, con "tesoros del pasado adaptados a todos los bolsillos", contará con una superficie de 750 m2 en la calle Ercilla y permitirá al público probarse prendas que, en algunos de los casos, presentarán expositores que sólo están disponibles online y que durante el evento tendrán su tienda física.

Por otro lado, el público que visite el evento y realice una compra tendrá la posibilidad de participar en el sorteo de 200 euros que podrán gastarse en la propia feria.