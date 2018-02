El pacto educativo propuesto por Educación provoca el enfado de las familias de la escuela pública

El documento 'Bases para el acuerdo por la Educación en Euskadi' propone, entre otras medidas, que los centros públicos, en especial los situados en entornos más desfavorecidos, firmen "acuerdos de corresponsabilidad" con la administración educativa. Educación se compromete a dotar de más recursos y profesores con una alta cualificación a los centros con alumnos procedentes de clases más desfavorecidas y con necesidades educativas específicas, como los de origen extranjero. "El Gobierno vasco sigue sin adoptar medidas de calado que reviertan la actual situación", lamenta Ehige.



"No es necesario un pacto educativo para implementar las medidas que se recogen en este apartado del documento, es suficiente con aplicar la ley" actual, por lo que consideran "un fraude aplazar" la solución a este problema. "El sistema educativo vasco no es equitativo, la segregación es un hecho objetivo".

Escuela pública

Por otra parte, Ehige considera que el documento de bases presentado omite cualquier referencia al papel que debe de cumplir la educación pública en el sistema educativo vasco. "No es posible abordar un pacto educativo sin definir con total claridad el modelo educativo, es decir, la función de la educación pública y el encaje de la educación privada".



En cuanto a la autonomía de los centros, entiende que ya está recogida en la Ley de Escuela Pública Vasca pero que no se ha desarrollado por falta de voluntad política. "Si el Departamento de Educación quiere impulsar la autonomía de los centros públicos no tiene más que aplicar la ley, no necesita de ningún pacto".