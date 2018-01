La madre del único bebé infectado en España por salmonela agona afirma que ha llegado a temer por su vida

Paula Urrutia, madre del único bebé infectado en España por salmonela agona, que también ha afectado a 37 niños en Francia por la leche Lactalis, ha afirmado que ha llegado a temer por la vida de su hijo, y se ha preguntado "cómo llegó la leche contaminada, y qué controles pasa una leche para que pueda llegar contaminada tanto a una farmacia como a un pediatra".

En declaraciones a Europa Press, Paula ha precisado que su hijo, Marcos, es un "guerrero", como le ha dicho la pediatra, porque "no todos sobreviven a una salmonela y una sepsis", y ha advertido de que denunciará "al que haya cometido una negligencia o haya hecho las cosas mal".

Asimismo, ha recordado que llevaron a su hijo a la pediatra el pasado mes de octubre porque pensaban que sufría "cólicos de lactante y estreñimiento", y ésta les recomendó una leche, que resultó ser de la marca Damira. Se la administraron varios días, aunque al tercero empezó con deposiciones, unas 7 u 8 veces al día. "Cada vez que comía, muy líquidas y con fiebre", ha recordado.

Esa misma semana, el menor ingresó en el Hospital de Basurto, donde permaneció tres días, al estar con fiebre. Al salir, les dijeron que era "un rinovirus, a la espera del coprocultivo de heces". "El niño estuvo bien, siguió bien, y 10 o 15 días después me llamaron desde el Gobierno Vasco y me comunicaron que el niño tenía salmonela", ha rememorado.

Un mes después del primer ingreso se produjo un segundo, en el que el niño entró en Urgencias del hospital "con 40,2 de fiebre, con poco color, muy mal".

"Allí ya dijimos que era portador de salmonela, y nos comunicaron que tenía una sepsis, una infección en la sangre. Estuvo ingresado otra semana, salimos con diagnóstico de sepsis por estreptococo", ha asegurado.

El 11 de diciembre, según ha relatado, les volvieron a llamar del Gobierno Vasco para decirles que se había publicado una noticia (con su caso), y que "su cultivo había ido a Majadahonda" porque la salmonela "que sacan en el cultivo del hospital es la común", por lo que le iban "a buscar el nombre, con un cultivo, y que era prácticamente la misma que la había con la leches contaminadas en Francia".

La última información sobre su caso fue dada a conocer el pasado viernes. Paula, que incide en que su hijo "sigue portando salmonela", se puso en contacto con el Departamento de Epidemiología del Gobierno Vasco, quienes les comunicaron que aunque no tenían confirmado "al cien por cien" de que se tratase de su hijo, el suyo era "el único caso" que se había remitido al laboratorio de Majadahonda.

Así las cosas, se ha dirigido a Lactalis, cuyo director general en España, "se disculpó". Finalmente, este pasado martes Paula ha podido confirmar tanto con Osakidetza como con Lactalis "que sí, que era mi hijo, que era su cultivo".

"Ahora he solicitado por escrito la información que me ha dado el pediatra, que es el historial médico, que pone que tiene salmonela agona, y estoy a la espera de que Osakidetza me facilite el informe donde genéticamente el apellido es el mismo que las de la leche Lactalis", ha señalado.

TEMIÓ POR SU VIDA

Paula ha explicado que las dos veces que su hijo ha sido ingresado lo ha pasado "muy mal". "La segunda vez mucho más", ha afirmado, para añadir que llegó a temer por su vida.

La madre ha recordado que su hijo es portador de la salmonela porque "la tiene en las heces", pero que esta situación se puede revertir y desaparecer al cabo de 6 meses "porque el niño lo va eliminando poco a poco. "Pero también puede pasar, esperemos que no, que le quede crónica", ha expresado su temor.

Cuestionado por si va a denunciar lo sucedido, ha respondido que la empresa Lactalis les han incluido "en la lista de afectados", aunque lo ha puesto en manos de su abogado. No obstante, ha advertido que denunciará "al que haya cometido una negligencia o haya hecho las cosas mal".

"Si Osakidetza lo ha hecho bien, no tengo por qué denunciar a Osakidetza. Al final yo de lo que me he quejado es del comunicado erróneo. Lo que sí quiero saber es cómo llegó la leche contaminada y qué controles pasa una leche para que pueda llegar contaminada tanto a una farmacia como a un pediatra, porque eso sí me parece más grave", ha aseverado.