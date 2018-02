Más de 3,5 millones de turistas visitaron Euskadi durante 2017, un 4,4% más que el año anterior

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo, ha destacado que más de 3,5 millones de turistas visitaron Euskadi durante 2017, lo que supone un 4,4% más que el año anterior con una "tendencia a la desestacionalización".

El consejero vasco ha realizado este lunes una rueda de prensa en Bilbao para hacer balance de la evolución del turismo el año pasado, donde ha resaltado que los datos son "positivos".

"No por el crecimiento, que como he dicho en numerosas ocasiones no debe ser un objetivo en sí mismo, sino porque este crecimiento se ha realizado de una forma desestacionalizada", ha matizado.

Según ha desgranado, de enero a junio el aumento de entradas de turistas fue de 115.000 mientras que en julio el crecimiento fue "mínimo" y en agosto incluso hubo un leve descenso.

En este sentido, Retortillo ha comentado que el reto es seguir trabajando por dicha desestacionalización y, sobre todo, por la "fidelización, es decir, el aumento de las pernoctaciones y con ellas el gasto de los turistas".

De este modo, en 2017 visitaron en Euskadi 3.588.045 turistas según datos del Eustat y el INE. La cifra supone 150.000 turistas más que en 2016 (4,4% más). De ellos, casi 3 millones, (un 82%) se alojaron en establecimientos hoteleros y el resto, medio millón, se repartió por otro tipo de alojamientos. Por otro lado, las pernoctaciones también han aumentado, llegado a 7,4 millones.

LUGAR DE PROCEDENCIA

Respecto a la procedencia, sigue prevaleciendo el mercado nacional, ya que un 60% de los turistas que visitaron Euskadi el pasado año fueron españoles. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento de los turistas extranjeros ha sido superior. Las entradas de turistas nacionales han subido un 1,5% y las pernoctaciones un 0,7%. En el caso de turistas internacionales el incremento de las entradas es de 9% y de las pernoctaciones un 7,7%.

Entre los 15 primeros mercados emisores hay cinco internacionales -- Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos e Italia-- y diez mercados nacionales: Madrid, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Navarra e Asturias.