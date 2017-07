Los vascos se muestran divididos entre pasar la página del terrorismo y recordar a las víctimas

Pasar la página del terrorismo o recordar el dolor de las víctimas. Cuando a los vascos se les plantea estas cuestiones se dividen. El último Euskobarómetro refleja que a la hora de abordar el final del terrorismo y el sufrimiento causado, los vascos se muestran divididos entre pasar página sobre el pasado (44%) y cultivar la memoria de las víctimas (43%), aspecto que ha aumentado en siete puntos desde la última vez que se planteó esta cuestión, hace dos años. Según el director del Euskobarómetro, Francisco Llera, esta cuestión es “la parte amarga y contradictoria de la sociedad”.

El informe ‘La sociedad vasca ante la memoria de las víctimas y el final del terrorismo’, incluido en el último Euskobarómetro, está basado en una muestra de 1.200 entrevistas hechas a domicilio en el País Vasco durante el mes de mayo. El trabajo se ha presentado en el marco del encuentro ‘De Hipercor a Ermua. El terrorismo de ETA y sus víctimas’, dentro de los cursos de verano organizador por la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander.

Florencio Domínguez, director del Centro Memorial Victimas del Terrorismo, y Francisco Llera, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco y director del Euskobarometro, han expuesto los resultados. La división entre pasar página y recordar el dolor de las víctimas se contradice con la demanda mayoritaria de los encuestados para que la memoria y el reconocimiento de las víctimas de la violencia y quienes lucharon contra ella tengan un lugar en la agenda pública. En la sociedad vasca hay consenso en que las víctimas del terrorismo en general (83%), los asesinados por ETA (80%), y los extorsionados, amenazados y exiliados por la violencia de la banda terrorista (70%), tengan un reconocimiento por parte de las instituciones.

También se refleja en los resultados el reconocimiento a víctimas de la extrema derecha o del terrorismo parapolicial (61%), los movimientos cívicos que se movilizaron contra ETA (61%), y los miembros de los cuerpos policiales que lucharon contra ETA (56%). Es destacable en este aspecto, el apoyo mayoritario entre nacionalistas y no nacionalistas, y también de los diferentes electorados (Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, Podemos y EH Bildu), en distinta intensidad.

Acercamiento de presos

Otro de los aspectos relevantes que muestra el informe es que el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o más cercanas al País Vasco estaría bien visto por un 74% de los encuestados frente a un 14% que no se muestra de acuerdo, todo ello circunscrito a que se vaya comprobando que el desarme y el cese de la violencia van en serio, y que no se produzcan acciones intimidatorias de ningún tipo, aunque ETA no se haya disuelto.

Otra de las medidas planteadas, la amnistía para los presos, solo cuenta con el apoyo del 25%, especialmente sustentada en el 73% de los afines a EH Bildu.

Sobre el papel de la educación, el Euskobarometro refleja que los entrevistados consideran en un 67% (apoyado por todos los sectores sociales y políticos) que los planes educativos en colegios e institutos incluyan la enseñanza de lo que ha supuesto el terrorismo en Euskadi. Frente a esta mayoría, solo un 20% expresa su rechazo. Idéntico apoyo, según el informe, recibe la propuesta de que los planes educativos incluyan en su programación la prevención de la radicalización, para que no se vuelvan a reproducir actitudes violentas e intolerantes.