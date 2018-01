La oposición coincide en la falta de autocrítica del lehendakari

Las tres formaciones de la oposición en Euskadi, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, han coincidido en denunciar la falta de autocrítica del lehendakari, Iñigo Urkullu, en su tradicional mensaje de final de año. Iker Casanova, Andeka Larrea y Amaya Fernández hicieron de portavoces políticos en Nochevieja para valorar las palabras del presidente vasco, al que acusan también de haber omitido temas que preocupan a la ciudadanía como la crisis industrial o la educación.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha considerado que el discurso de fin de año del lehendakari, Iñigo Urkullu, es "contradictorio con la práctica política diaria del Gobierno vasco" y ha denunciado que es "tramposo" que el presidente vasco reivindique el empleo de calidad "al mismo tiempo que se alimenta la precariedad".

En una comparecencia en Barakaldo (Bizkaia), Casanova ha criticado asimismo que Urkullu diga que apuesta por más autogobierno mientras "pacta con los partidos que ni siquiera han cumplido el Estatuto".

A juicio de Casanova, el discurso del lehendakari se resume en "un breve listado de buenas voluntades que, sin embargo, resultan contradictorias con la práctica política diaria del Gobierno vasco".

"La sociedad vasca no necesita discursos bonitos sino realidades, un Gobierno que lidere el país con políticas concretas que de verdad atiendan las necesidades del conjunto de la población", ha añadido.

Para Casanova, resulta "tramposo" que el lehendakari se presente como "adalid del empleo de calidad" cuando su Gobierno está "sometido" a Confebask y "alimenta la precariedad y la temporalidad allá donde tiene la responsabilidad directa del empleo, en el sector público, muy especialmente en Educación y en Osakidetza".

"También es contradictorio que Urkullu hable de garantizar el sistema de protección social cuando ha recortado prestaciones sociales básicas para la gente con mayores dificultades económicas y, en cambio, ha pactado con el PP una reforma fiscal que favorece a los que más tienen", ha añadido.

Asimismo, el parlamentario de EH Bildu ve "el mismo doble juego" en lo relativo al autogobierno, ya que Urkullu "reivindica más y mejor autogobierno, algo en lo que coincidimos, mientras sigue gobernando de la mano de los partidos que históricamente han atacado el autogobierno limitando y recortando nuestras competencias, incumpliendo el Estatuto de Gernika y negando nuestro derecho a decidir como país".

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha criticado las "palabras vacías" del discurso de fin de año del lehandakari, Iñigo Urkullu, que, a su entender, evidencian que "Urkullu vive en una Euskadi de fantasía, llena de buenas palabras y buenas intenciones" pero "sin compromiso real".

En declaraciones a los medios, el dirigente de Podemos ha considerado que en el discurso del lehendakari "falta autocrítica". De este modo, ha señalado que se "echa en falta" en este mensaje "la realidad social" de comarcas como la Margen Izquierda, Enkarterri, Bajo de Deba o el Valle de Aiala y su "poco compromiso con las familias que ven peligrar su empleo" por la situación de algunas empresas.

"¿Dónde están esas familias de La Naval, CEL, Xey, Fagor, General Electric que lo van a pasar mal porque ven que pueden perder su trabajo?", ha cuestionado. Larrea ha criticado que el discurso de Urkullu "ha pasado de puntillas" por los problemas "fundamentales" que tiene en la actualidad Euskadi. "Su buenismo se ha dejado en el tintero la crisis industrial, el exilio de la juventud vasca en busca de oportunidades y el preocupante repunte de violencias machistas de Euskadi", ha señalado.

El portavoz de Podemos ha subrayado que Euskadi "no es el oasis que el lehendakari ha descrito hoy" y, en este sentido, ha asegurado que esta visión no la comparte la mayoría de los ciudadanos vascos. "Un 79% de la población vasca afirma que todavía no hemos salido de la crisis y el 73% afirmamos que 2018 no va a ser un año en que las cosas mejores". Según ha indicado, "tampoco es fácil que mejoren con la ayuda del PP".

PP: "Alejado de la calle"

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha lamentado la "autocomplacencia" que, a su juicio, ha mostrado el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su mensaje de fin de año y que ha estado "muy alejado de la realidad de los datos, de la realidad de la calle y de los verdaderos problemas de los vascos".

En una comparecencia en Bilbao en la que ha valorado el mensaje de fin de año del presidente vasco, la dirigente popular ha advertido así de que el crecimiento y la estabilidad "solo serán posibles" si vienen acompañados de "espíritu critico".

Tras calificar el discurso del presidente vasco de "agujereado", ha lamentado la "preocupante autocomplacencia y desesperante ausencia de liderazgo reformista" para afrontar los problemas existentes.

"Me ha apenado, me ha decepcionado, porque he visto a un dirigente instalado en la autocomplacencia que no es capaz de resolver los problemas de la calle", ha afirmado.

A juicio de Fernández, el lehendakari se hace "trampas al solitario" cuando resalta que "hemos crecido y se ha creado empleo". En este sentido, la dirigente del PP ha resaltado así que el descenso del paro es mayor en el resto del Estado y que la tasa de actividad de Euskadi es "dos puntos inferior a la media de España".

"La autocomplacencia hace imposible un mínimo de espíritu crítico siempre necesario para hacer un diagnóstico real de la situación. Todos los vascos sabemos que el país vive una ola de recuperación económica y Euskadi está subida. Una vez más se cumple la máxima de que cuando a España le va bien a Euskadi le va bien", ha añadido.

De este modo, Fernández ha recordado los conflictos en el ámbito educativo y ha reconocido que al PP vasco le habría gustado que Urkullu hubiera analizado en su discurso "la realidad de la calle".

"El supuesto lehendakari de todos los vascos ha abogado por seguir construyendo juntos una convivencia respetuosa con la memoria y derechos humanos de todas las personas. ¿De verdad el lehendakari no ha visto los homenajes a etarras que se producen en las calles? ¿No ha palpado el malestar de los casi 8.000 ertzainas a los que su gobierno ha presentado como presuntos torturadores?", ha cuestionado.

Por contra, ha agradecido la referencia a la violencia contra las mujeres pese a ser, en su conjunto, un discurso "muy alejado de la realidad de los datos, de la realidad de la calle y de los verdaderos problemas de los vascos".

Por último, ha advertido de que el crecimiento y la estabilidad "solo serán posibles" si vienen acompañados de "espíritu critico y liderazgo reformista" y ha recalcado que el PP está, pese a todo, dispuesto a "seguir arrimando el hombro" después de que las "principales reformas impulsadas en Euskadi hayan contado con el apoyo" de la formación popular.