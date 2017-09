Ningún partido compra la 'vía Urkullu'

El discurso de Iñigo Urkullu sobre Cataluña y sobre el futuro del autogobierno vasco no ha satisfecho a ningún partido del Parlamento Vasco más allá del PNV, según las valoraciones de urgencia de los distintos portavoces a la conclusión de la alocución del lehendakari en el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco. Incluso el PSE-EE, socio de Gobierno de los nacionalistas esta legislatura, ha manifestado que "no comparte" la "visión particular" sobre la cuestión expuesta por Urkullu durante buena parte de sus 80 minutos de turno de palabra.

El portavoz socialista, José Antonio Pastor, sí ha agradecido que Urkullu haya puesto "en valor" el acuerdo de coalición y ha asegurado que la suma de PNV y PSE-EE aporta a Euskadi una "tranquilidad, sosiego y estabilidad envidiables" en otros puntos de España, en probable referencia a Cataluña. Pero ha recordado que el pacto no incluye la "visión particular" del nacionalismo en torno al futuro encaje en España. "Les adelanto que no compartimos algunas de esas propuestas", ha dicho Pastor, quien ha apelado a una reforma constitucional en clave federal y a un reconocimiento nacional más en la línea de la nación cultural. Sobre Cataluña y las apelaciones al diálogo de Urkullu, Pastor ha dicho también que "la situación no tiene un solo culpable", el Estado, porque "tiene dos" y que los socialistas no se desdicen en su "apoyo al Gobierno" de Mariano Rajoy.

Los independentistas deben abortar el referéndum del 1-O para desbrozar el camino al diálogo político. #Cataluña https://t.co/NrdRm3Vk67 — Socialistas Vascos (@gpsv_parlamento) 21 de septiembre de 2017

El PP, con quien el Gobierno de Urkullu pactó los presupuestos de 2017, también ha lamentado la "doctrina nacionalista" esbozada por el lehendakari en la Cámara. Borja Sémper, incluso, ha apreciado una "reedición de lo que planteó el plan Ibarretxe" en algunos puntos de la intervención. "Si el señor Urkullu va por este camino, se juega el acuerdo con el PP", ha apostillado Sémper.

No obstante, el portavoz del PNV, Joseba Egibar también ha lanzado una advertencia similar, aunque en dirección contraria y mirando a las Cortes Generales. Si Rajoy no modifica su política en relación a Cataluña, ha dicho, tampoco podrá seguir contando con los votos del grupo de Aitor Esteban en el Congreso. "No hay ninguna razón para apoyar los presupuestos", ha dicho a los periodistas el veterano portavoz peneuvista.

La "hiriente" frialdad, según EH Bildu

La coalición EH Bildu también ha criticado duramente la intervención de Urkullu. Ni siquiera el hecho de que el lehendakari haya introducido a última hora una larga reflexión sobre los últimos acontecimientos le ha valido el aplauso de la izquierda abertzale, empeñada en que el Gobierno vasco abandona la vía bilateral y de acuerdo con el Estado para imitar el proceso catalán.

"Hoztasun mingarria erakutsi du eta elkartasunik ez du adierazi Kataluniarekin"



📹 Urkulluren hitzartzeaz, @ikerkasanova pic.twitter.com/P8TpJAyS7g — EH Bildu (@ehbildu) 21 de septiembre de 2017

Según Iker Casanova, ha sido "hiriente" la "frialdad" y la "equidistancia" del lehendakari en torno a las detenciones en particular y a la cuestión catalana en general. "No ha estado a la altura", ha dicho el parlamentario abertzale sobre la "improvisación" sobre Cataluña con la que Urkullu ha abierto de manera inesperada la sesión. Y ha añadido sobre las continuas apelaciones al acuerdo con el Estado: "Todos queremos ser Escocia, pero con la España actual es imposible".

Finalmente, desde la coalición Elkarrekin Podemos -que ha comparecido en la Cámara con camisetas apelando a la "democracia", a la "libertad", al "acuerdo" y al "diálogo" en euskara, castellano y catalán-, Lander Martínez ha reconocido que esperaba "más" de Urkullu. "Ha preferido no mojarse", ha lamentado para añadir que "hoy era el día de mostrarse firme con Rajoy". A la coalición de Podemos, IU y Equo le molesta sobremanera que el PNV sea el sustento del PP en las Cortes Generales y entiende que es momento de poner pie en pared.