El 73% de los presos de ETA vota a favor de acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación

El 73% de los presos de ETA ha votado a favor de acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación, mientras un 14% ha votado en contra de acogerse a esta posibilidad, según el recuento del debate interno puesto en marcha por el colectivo de presos de la banda (EPPK), que ha contado con una participación del 87,2% del colectivo. Con ello, se da por superada la "fase de resistencia" y cada persona presa podrá utilizar las posibilidades que ofrezca la vía jurídica, con apoyo del colectivo.

El EPPK explica que su definición definitiva se conocerá durante el verano, ya que debe completarse aún con las aportaciones producidas. Además, destaca la "riqueza" de la discusión, dado que hay 91 propuestas, bien individuales o colectivas. Posteriormente, también se elegirá la dirección del colectivo, que estará formada finalmente por ocho personas entre 43 nombres propuestos.

Según recoge Gara en su edición digital, el "concluyente resultado lanza una hoja de ruta que apuesta rotundamente por la vía legal para ir logrando excarcelaciones". Así, en lo sucesivo "será cada preso quien decida aprovechar o no las posibilidades que ofrezca la línea jurídica, será cada preso quien decida utilizar o no las diferentes solicitudes o cauces legales (redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria, libertad condicional, etc.), y, dado que la línea ha sido aprobada de manera colectiva, contará en todo momento con el apoyo y la ayuda del colectivo", según establece el documento aprobado.

Asimismo, el EPPK resalta el grado de participación en el debate, ya que se ha implicado en las aportaciones y/o votación el 87,2% de los presos, y no lo ha hecho solo el 12,8%, es decir, 40 presos y presas, entre los que los motivos para ello son dispares, según explica el comunicado, (estar cerca del final del cautiverio, enfermedad, imposibilidad técnica, libre decisión de no participar o situarse fuera del colectivo).