Siete series de terror y suspense imprescindibles para esta temporada

Estamos con un pie en el otoño y otro casi casi en el invierno y las comedias fáciles y veraniegas están un poco fuera de lugar. Como que no apetecen. Hace frío, los árboles se han puesto tristes y los cristales se empañan, y el cuerpo nos pide algo más oscuro y enigmático. No hay más que comprobar cómo las carteleras de los cines se llenan de carteles negros de películas de terror, y Halloween es sólo la excusa que abre la veda. Por eso te proponemos trasladar ese espíritu inquieto a la comodidad de tu sofá con una selección de muy buenas series de terror y suspense para que tu curiosidad no se quede sin gasolina estos meses. Desde nuevos descubrimientos hasta clásicos del género, pasando por asilos, bosques, colegios y escenarios de un futuro incierto, ninguna de estas candidatas te dejará indiferente. Ni dormir tranquilo, probablemente.

Aquí te dejamos con ellas: 7 series extraordinarias de ayer y de hoy que no sólo te estremecerán mientras las ves… probablemente te dejarán intranquilo durante un tiempo.

Twin Peaks (David Lynch, 1990 - 1991)

Empezamos con la que probablemente sea la serie de suspense más icónica e intrigante de la historia de la televisión. Todos los que la seguían a principios de los años 90 desde sus televisores (fue Telecinco la encargada de traerla a España), apenas podían aguantar a que llegara el próximo capítulo entre semana y semana de emisión para averiguar quién mató a Laura Palmer. Aunque a simple vista pudiera parecer que la serie se centraba en el asesinato de una joven de un pueblo del norte de EE.UU., la historia nos iba adentrando cada vez más en las vidas de sus habitantes: realidades ocultas, personajes que no terminan de desvelar sus intenciones y tramas complejas y extrañas que mantienen en vilo al espectador desde el primer momento. La serie consigue aplicar los principios de toda buena obra de terror y suspense al apacible día a día de un pequeño pueblo maderero, y es la aparente cotidianidad la que le sirve a Lynch para explorar los rincones más oscuros de las vidas de sus vecinos y la inquietante presencia del bosque que rodea a Twin Peaks. En definitiva: un clásico que no puedes no haber visto.

American Horror Story (2011 - Presente)

American Horror Story está planteada como una antología de distintas historias y cada temporada nos sorprende con un escenario y personajes completamente distintos a los de la anterior: desde una casa encantada a un asilo, pasando por un aquelarre de brujas, un freak show y un hotel habitado por personajes de lo más perturbadores. El hecho de que cada temporada mude de historia es ideal para concentrar la narración y no estirarla innecesariamente como muchas veces ocurre con algunas series, por lo que te garantizamos que el ritmo y la tensión se mantienen a lo largo de todo el metraje.

Si estás buscando algo que ver en las últimas horas del día y que te haga no apagar las luces al irte a dormir, ésta es tu serie.

Stranger Things (2016 - Presente)

Stranger Things es la mejor serie de 2016 según prácticamente todos los rankings y puede convertirse fácilmente en la siguiente gran apuesta de las producciones de Netflix. Con una primera temporada de tan sólo 8 intensísimos capítulos, la serie comienza con la desaparición de un niño inmediatamente después de que un extraño monstruo (recién salido del horno en el que se cocinan tus peores pesadillas) aparezca en la tranquila comunidad de Hawking, en el estado norteamericano de Indiana. Ambientada en el año 1983, la serie recupera el encanto característico de la época en un verdadero revival a la altura de sus referencias: los relatos de Stephen King y los libros de Pesadillas, las películas más ochenteras de Steven Spielberg y una música más que acertada que nos llevarán de un golpe al más auténtico ambiente de una larga partida de Dragones y Mazmorras.

Todo este cóctel, mezclado además con conspiraciones gubernamentales, investigaciones que no paran de complicarse y una misteriosa niña con poderes psíquicos harán que te quedes pegado al asiento con ganas de más según avanza cada capítulo. Imprescindible.

Expediente X (1993 - 2002)

Otro de esos clásicos (hemos decidido centrarnos en la serie original, sin incluir la 10ª temporada estrenada este año) que, como ocurría con Twin Peaks, ha pasado a ser un icono de la televisión. Hablamos de Expediente X, la serie de los 90 sobre fenómenos paranormales que marcó a una generación con su famoso “ La verdad está ahí fuera”. La historia nos adentra en la investigación de Mulder y Scully, dos agentes del FBI encargados de casos a cada cual más extraño y envueltos en conspiraciones sobre la presencia de extraterrestres y una corrupción gubernamental y militar que amenaza con acabar con sus placas e incluso con sus vidas a medida que transcurren los capítulos. La magia de la serie reside en la pareja protagonista de agentes y las tensiones que existen entre ellos: uno, Mulder, creyente en lo paranormal, los ovnis y los misterios sin explicación aparente; y la otra, Scully, racional y descreída de todo lo inexplicable. Como dato curioso, uno de sus guionistas fue Vince Gilligan, el que años más tarde acabaría creando la famosa Breaking Bad

Black Mirror (2011 - Presente)

Con su tercera temporada recién estrenada, Black Mirror es una de las apuestas más atrevidas y frescas de los últimos años. Se trata de una distopía oscura y satírica (si por algo son conocidos los británicos es por su humor, y a esta serie le viene como un guante) que explora el uso de la tecnología en nuestra sociedad y sus consecuencias llevándolas a terrenos cuanto menos incómodos. Y ahí se encuentra la fuerza del planteamiento de la serie: resulta tan real que asusta y perfectamente podría tratarse de un futuro no tan lejano como nos gustaría pensar. Sus tres temporadas (más un capítulo especial) constan de tan sólo 13 capítulos en total que no comparten prácticamente nada en común más que la temática general – distintos personajes, distintos supuestos y distintas aplicaciones de la tecnología, pero todas ellas preocupantes. Si esta serie no consigue inquietarte es que la tecnología ya te ha absorbido por completo y ya te has convertido en humanoide… igual es hora de deshacerte de tu teléfono.

True Detective (2014 - Presente)

Otra de las que dieron que hablar con su estreno en 2014 fue True Detective. Protagonizada (y producida) por Matthew McConaughey y Woody Harrelson en su temporada inicial, esta serie también está planteada como una antología de diversas historias sin conexión separadas por cada temporada. Con una fotografía excelente, interpretaciones impecables de los dos protagonistas y un tono que no podría ser más oscuro, la narración nos lleva por paisajes remotos que rozan lo surrealista y nos presenta a asesinos en serie cuya crueldad parece no pertenecer a este mundo. Creada por el novelista y escritor Nic Pizzolatto y emitida en HBO, ésta es una serie compleja, escalofriante y convulsa que no ofrece un respiro al espectador en ningún capítulo. Te quedarás pegado a la pantalla, lo prometemos.

Red Riding (2009)

Terminamos con Red Riding, una adaptación para televisión de las novelas homónimas del escritor británico David Peace. Fue emitida en Reino Unido y es muy poco conocida fuera de sus fronteras, lo que la convierte en una pieza de culto que acabó siendo muy influyente para series más conocidas como True Detective o la danesa Bron Broen. Con sólo tres capítulos de unos 100 minutos de duración, la serie narra tres historias ambientadas en la Inglaterra rural que mezclan realidad y ficción en un mundo sombrío y violento de corrupción policial y crimen organizado, del que no se libra ninguno de los personajes. Probablemente la candidata más tenebrosa y cruda de todas las series de esta lista, ¡no apta para cualquiera!