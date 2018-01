Los sindicatos mantienen las huelgas, pero no rompen el diálogo con Educación

Las centrales han convocado tres huelgas generales en la enseñanza pública vasca, dos de ellas en marzo y otra en junio. El objetivo de las protestas es reivindicar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y mayores inversiones en la red. Además, han convocado cuatro semanas de paros a partir de abril por sectores: de profesores, personal de educación especial, empleados de limpieza y cocina y haurreskolak. Con estas convocatorias se reafirman en que la última oferta que les ha trasladado el Departamento de Educación se encuentra aún "muy lejos" de sus reclamaciones. Los paros se acumularían en el último trimestre del curso escolar, con las consecuencias académicas, organizativas y sociales que eso puede provocar.

Mientras los sindicatos no aprecian ningún avance, la viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento, Olatz Garamendi, ha calificado de positiva la reunión porque "se ha hablado entre todos" y se ha puesto sobre la mesa un calendario de futuros encuentros para "situar este tema en las mesas negociadoras y proteger a los centros educativos".



La viceconsejera ha reconocido que gobierno y centrales han salido de la reunión con visiones opuestas, pero ha insistido en que lo importante es que este foro no se ha roto y que se continuará "trabajando sin cesar" en las distintas mesas de personal.



"Es importantísimo dar valor a estas mesas y que los centros sigan su quehacer con tranquilidad. La educación es un bien que se lo merece. Hay que protegerlo", ha indicado.

Nada nuevo

En cambio, las centrales consideran que "no ha habido nada nuevo. Educación no ha variado ni media coma las propuestas anteriores. No ha habido ningún acercamiento". Si el Departamento no hace nuevas propuestas de calado en la próxima reunión del 14 de febrero se mantendrán las movilizaciones previstas. El reloj con la cuenta atrás ya se ha activado.



Las tres centrales han denunciado que Educación no prevé un plan concreto para la estabilidad en el empleo de miles de interinos, ya que ha rechazado "un modelo propio de OPE y ha apostado por el modelo auspiciado por Madrid".



Para atender al aumento de la matrícula y de las necesidades especiales STEILAS, LAB y ELA creen que es preciso aumentar la plantilla de profesores en 1.800 y critican que el Gobierno Vasco "solo plantea la creación de 60 nuevos puestos".



En cuanto a las sustituciones, mientras que la reivindicación sindical consiste en reclamarlas desde el primer día en todos los niveles y cuerpos, el Gobierno Vasco mantiene la propuesta de hacerlo así solo en Primaria, y en Secundaria desde el tercer día.



Por su parte, el Departamento ha ofrecido una oposición para Educación Secundaria y Formación Profesional de 1.511 plazas para 2018, la reducción de jornada de un tercio para los docentes mayores de 60 años, y de dos horas lectivas semanales para los profesores mayores de 59 años de Infantil y Primaria. Estas disposiciones se suman a las ofrecidas el pasado mes de septiembre: convocatoria de 5.000 plazas en oposiciones durante toda la legislatura, la reducción de la interinidad del 27% al 17 %, y las sustituciones desde el primer día en Primaria.