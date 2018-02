"La situación es caótica", se quejan los conductores ante la intensa nevada en Euskadi

"Miraba que lo habían advertido, que iba a nevar, pero ni por esas se ha podido evitar el bloqueo de la carretera". Es la queja de un conductor que se ha visto atrapado en el peaje de Llodio (Álava) ante la intensa nevada que ha caído en Euskadi desde primeras horas de la madrugada. "Sé que hay quitanieves, pero aquí no hay manera", se resigna.

La intensidad de la nevada ha colapsado la comunidad autónoma vasca, afectando a las principales vías de circulación y a las capitales. El trabajo de algunos comerciantes y vecinos con palas en las capitales está paliando la sensación de imprevisión institucional que impera entre muchos ciudadanos. El frío ha convertido muy rápido en hielo la nieve caída, lo que ha hecho muy difícil la circulación y ha trastocado el despertar ciudadano en las principales ciudades de la comunidad. El Ayuntamiento de Vitoria ha pedido ayuda para limpiar: "Con nieve, un pequeño gesto tuyo puede beneficiar a la ciudad. Retirando la nieve acumulada frente a tu portal o negocio facilitas la limpieza y accesibilidad de las aceras", aseguraba la cuenta oficial de @VG_elurranieve.

Eso es lo que hizo un comerciante de una céntrica calle de Vitoria, pero la sensación de que las instituciones no habían calculado la intensidad de la nevada le enfadaba. "Es normal que haya problemas cuando nieva, pero cada vez se predice mejor. Sin embargo, no tengo la sensación de previsión por parte del Ayuntamiento".

Los parones en el transporte público y las dificultades para acceder a los polígonos industriales se han sucedido. "Hoy llego tarde a a trabajar", se lamenta un trabajador en su coche camino del polígono de Jundiz, en las afueras de Vitoria. "Cuando he visto como nevaba he salido de casa, pero dos coches se han cruzado justo antes de llegar y no he podido pasar. Habían comentado que venían enseguida a retirarlos, pero no ha sido así".

El transporte público por autobús, metro y tranvía ha sufrido notables retrasos en las capitales. En el Metro de Bilbao, la gente se ha agolpado en los andenes de muchas estaciones debido a las tardanzas. "Llevamos más de media hora aquí esperando", se quejaba uno de los usuarios a primera hora.

Mientras, en la red principal de carreteras la situación se ha complicado mucho en determinados momentos. "La situación es caótica, sigue sin pasar ningún quitanieves desde las seis y media de la mañana", apuntan desde los coches atrapados algunas de las personas que están contando su experiencia en conexiones con las radios.

Los accesos a Bilbao también se han visto colapsados. Más de dos horas han tenido que esperar los conductores para entrar en la capital vizcaína.

La previsión es que a partir del mediodía se irán templando las temperaturas, subirá la cota de nieve rápidamente y las precipitaciones pasarán a ser en forma de lluvia, salvo en zonas de montaña.