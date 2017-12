12.000 toneladas de armas han sido enviadas a Arabia Saudí desde el puerto de Bilbao

Desde el puerto de Bilbao habría partido en los últimos 14 meses 430 contenedores con armas con destino a Arabia Saudí para ser empleadas contra la población civil en zonas de conflicto como Yemen o Siria. Según ha informado la Cadena Ser, la cantidad total podría rondar las 12.000 toneladas repartidas en nueve envíos, el último de ellos en diciembre.

El puerto de Bilbao lleva meses en el centro de la polémica por la construcción de un muro por motivos de “seguridad” debido al creciente número de personas, principalmente procedentes de Albania, que persiguen colarse como polizones en los barcos con destino al Reino Unido. Las intrusiones registradas en 2017 han sido 3.620, 1.060 de ellos sólo en noviembre y diciembre. Muchas organizaciones sociales y la oposición de izquierdas del Parlamento Vasco consideran que es una contradicción reforzar la vigilancia de estas personas y apelar a la seguridad cuando se transportan miles de armas para su uso en zonas de conflicto.

Los envíos de armas, para los que se requieren protocolos especiales por parte de la autoridad portuaria, salieron a la palestra cuando un bombero que participaba en esos operativos se negó a continuar con su trabajo cuando conoció el contenido del cargamento y su destino. “Cuando escuche que había bombas en el contenedor y me las imaginé dentro de él, se me encogió el corazón. Me vinieron a la cabeza los continuos bombardeos a escuelas y hospitales”, manifestó este funcionario en una entrevista con eldiarionorte.es. “No podía participar en ese trabajo. Ya sé que es legal y no está prohibido, pero mi conciencia me lo impedía”, explicaba el bombero después de la apertura de un expediente disciplinario.