La exlíder de Podemos en Navarra, expulsada

Laura Pérez, ex secretaria general de Podemos Navarra, ya no forma parte de la formación morada. El comité de Garantías ha resuelto con su expulsión inmediata del partido el expediente que instruyó la actual dirección de Podemos, en manos de Eduardo Santos, acusándola de infringir gravemente el código ético del partido. El comité de Garantías encuentra que, efectivamente, Pérez ha incumplido los reglamentos internos del partido en varias ocasiones desde que perdiera las primarias frente a Santos, en mayo del año pasado, por 28 votos de diferencia.

Entre otros incumplimientos, el comité de Garantías señala que Pérez debió inhibirse en una votación en la que se debatía una cuestión en la que Pérez tenía interés personal; también establece que Pérez no aceptó ser relevada de la portavocía del grupo parlamentario, que hizo dejación de sus funciones en el hemiciclo o que ha intentado imponer su voluntad a los órganos de dirección del partido.

La resolución del expediente reclama a Pérez que entregue su acta de parlamentaria y deje de protagonizar intervenciones públicas en nombre de Podemos. También recuerda a la ex secretaria general que tiene un mes para presentar un recurso contra su expulsión del partido, recurso que sería instruido por el mismo comité de Garantías. Además, advierte de que Pérez debe agotar en primera instancia los trámites internos de resolución de su expediente antes de acudir a la justicia ordinaria, opción que la ex secretaria general de Podemos ha señalado varias veces que adoptará.

La expulsión de Pérez ha coincido con la reclamación por parte del Consejo Político de Podemos a los otros tres parlamentarios críticos con la dirección (Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo) para que también renuncien a su acta de parlamentarios, abandonen la Cámara foral y puedan ser sustituidos por los siguientes tres candidatos de la plancha electoral. Esta exigencia de la dirección a los tres parlamentarios críticos no ha llevado aparejada, de momento, la presentación ante el comité de Garantías de ningún expediente en el que se pida su expulsión del partido. No obstante, podría ser el siguiente paso que adopte la dirección de Podemos en su batalla contra la rebelión parlamentaria de los críticos, que se han hecho con el poder dentro del grupo parlamentario y han respondido que no renunciarán a sus cargos sin escuchar antes “la opinión de las bases”.

Couso: "No vamos a dar pasos en falso"

Pese a todo, Laura Pérez, seguirá formando parte del grupo parlamentario de la formación morada en el Legislativo foral. Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, uno de los cargos afines a Laura Pérez. Según Couso, Laura Pérez "sigue estando en el grupo parlamentario mientras nadie diga otra cosa". "Hay independientes en los grupos, hay todo tipo de figuras, no hay ningún problema por eso", ha señalado.

Cabe recordar que los parlamentarios críticos con la dirección son mayoría en el grupo de la Cámara navarra, donde suman cuatro de los siete parlamentarios.

Carlos Couso ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación de que "estamos en un proceso muy semejante al de Galicia y al de otras partes, donde parece que Podemos está muriendo". En todo caso, Couso ha informado de que el grupo que apoya a Laura Pérez va a convocar una asamblea "abierta a las bases para que decidan qué es lo que va a pasar aquí". "No hay nada que no estuviera previsto, ya avisamos hace días por dónde iban a ir los tiros, sobre todo porque había un expediente que ya condenaba -a Laura Pérez- como medida cautelar. No nos ha sorprendido nada y vamos a seguir trabajando de momento y ya veremos lo que decidimos conjuntamente", ha asegurado.

Couso ha señalado que "estamos muy tranquilos, no vamos a dar pasos en falso porque nos preocupa mucho la estabilidad del Gobierno del cambio y vamos a andar con mucho cuidado porque lo que hagamos queremos que no afecte a eso". "Nosotros de momento no vamos a hacer nada, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando", ha asegurado.