UPN se enfrenta a Comptos por la planta de purines de Ultzama

Lo había solicitado formalmente, pero se le había negado acceso al documento. UPN quiso llevar a la comisión de investigación que estudia las supuestas irregularidades cometidas en la planta de purines de Ultzama un borrador de la auditoría que la Cámara de Comptos realizó sobre la gestión de estas instalaciones. Pero el órgano fiscalizador se negó a facilitar dicho borrador porque su opinión firmada estaba recogida en el dictamen final, documento con el que todos los grupos parlamentarios contaban en su haber. A pesar de todo, UPN ha llevado un ejemplar de un borrador del dictamen a la comisión de investigación. Sin explicar cómo se ha hecho con el texto, el portavoz Sergio Sayas se ha enfrentado abiertamente a la presidenta de Comptos, Asun Olaechea, y ha cuestionado varios aspectos del dictamen final, por no coincidir con los del borrador. Olaechea ha ratificado en sede parlamentaria que en la planta de purines hubo doble facturación con la intención de cobrar más subvenciones públicas.

La presidenta del órgano fiscalizador se ha negado a hablar con Sayas sobre el borrador que el portavoz regionalista esgrimía en la comisión de investigación. Ese documento, ha señalado Olaechea, “no es la opinión de la Cámara de Comptos. Yo no puedo defender un borrador que se ha modificado. La opinión de la Cámara está en el informe definitivo, así que no voy a responder ninguna pregunta en relación con el borrador”.

No obstante, Sayas ha seguido adelante con sus argumentos sobre los cambios registrados entre el borrador y el dictamen final. “El informe habla de que constata facturas, yo no las he constatado”, ha señalado el regionalista en respuesta a la duplicidad en la facturación ratificada por Olaechea. También ha cuestionado las cifras que figuran en el informe final como precio de las obras de la planta de purines. “No tuvimos una certificación final que recogiera el coste total de la obra y, contrariamente a lo establecido en la ley foral de Contratos y a lo recogido en el pliego, no había un documento que comprendiera la valoración de la obra”, ha recordado la presidenta de Comptos. “La única forma de calcular el coste fue a través de las justificaciones presentadas a los departamento de Desarrollo Rural e Industria”, con las que la empresa solicitaba cobrar las subvenciones públicas, ha añadido.

El intento de Sayas para desprestigiar el trabajo de la Cámara de Comptos ha sido criticado con dureza por los portavoces del cuatripartito. La parlamentaria de IU Marisa de Simón ha llegado a pedir que se suspendiera la sesión de la comisión, “porque esto es una pantomima y no tenemos por qué asistir a este espectáculo. Estamos aquí para dirimir las responsabilidades que se pudieran derivar de una gestión auditada por Comptos, y no para fiscalizar a la Cámara”, ha advertido.