Podemos se muestra ahora “optimista” con la aprobación de la ley de Policías de Beaumont

Las gestiones de EH Bildu para que el proyecto de ley de Policías de Navarra pueda ser aprobado han comenzado a dar sus frutos. Podemos, el primer socio del cuatripartito que anunció su oposición al texto mientras no consiguiera respaldo sindical, se muestra ahora “optimista” ante la posibilidad de poder apoyar la ley y pronostica “avances” en el acercamiento a los sindicatos. Izquierda Unida, por su parte, se mantiene firme en no apoyar el proyecto de ley mientras éste no consiga recabar un apoyo mayoritario de los sindicatos con representación en el Parlamento.

La consejera promotora de la ley, María José Beaumont, único nombre propuesto por EH Bildu para formar parte del Gobierno, ha descrito las negociaciones que ha mantenido durante meses con los sindicatos policiales, sin ningún éxito. “No sé qué más se puede hacer”, se ha resignado Beaumont.

EH Bildu ya lo está haciendo. Sin ir más lejos, llamar al orden a Podemos e Izquierda Unida a través de la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del cuatripartito. Una reunión sobre la que no ha trascendido

fecha programada ni lugar para la cita, pero que ya ha comenzado a erosionar la firmeza de la oposición de Podemos a la ‘ley Beaumont’.

Un total de 22 enmiendas parciales

EH Bildu quiere trasladar a Podemos e IU las 22 enmiendas parciales que ha registrado en el Parlamento con el fin de modificar el texto que registró la consejera de Interior. Unos cambios de última hora que han sido remitidos también a los

sindicatos, a pesar de que hace semanas que Beaumont dio por cerrada la negociación con estas centrales. En declaraciones a los periodistas antes de entrar en sede parlamentaria, Beaumont ha admitido que recibió una carta de respuesta a estas enmiendas por parte del sindicato APF el pasado día 28, pero no ha desvelado su contenido.

Mientras se trabajan los referidos “avances” en el acercamiento sindical, la consejera ha recordado la importancia de aprobar una ley de Policías de Navarra que regule este cuerpo como el referente policial y como una policía integral. La actual legislación, ha vuelto a insistir, obligaría a un “repliegue” de Policía Foral para ceder la prestación de determinados servicios a Policía Nacional o Guardia Civil.