Afapna dice que "no dudará" en presentar un recurso a la OPE de maestros "si no se ajusta" a la sentencia del TSJN

Afapna ha señalado que "no entiende el porqué de las plazas con los respectivos perfiles lingüísticos" de la OPE de maestros aprobados por el Gobierno, a quien ha exigido una "motivación para ello". Ha advertido de que "no dudará en presentar un recurso contencioso administrativo contra tal oferta si no se ajusta a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ya anuló las 117 plazas en euskera el pasado año".