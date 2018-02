Alarma ante la denuncia contra un desconocido que invitó a un niño a subir a su coche a la puerta del colegio

La nota policial se ha compartido en numerosos grupos de whatsapp y a través de redes sociales. Cientos de padres han leído con preocupación una nota en la que Policía foral pide colaboración a Policía Municipal de Pamplona a raíz de la denuncia presentada a primeros de mes por una madre: un desconocido abordó a su hijo de 10 años invitándole a subir a su vehículo a la salida del colegio. La conversación, según relató el niño, se produjo íntegramente en inglés. La madre vio al conductor parado junto a su hijo, pero para cuando éste le contó lo ocurrido, el desconocido había abandonado el lugar.

En la nota de Policía foral, que da credibilidad a la denuncia de la madre, se informa a Policía Municipal de que Interpol ha comunicado que un hombre con antecedentes de pederastia ha trasladado su domicilio desde Reino Unido a Pamplona, si bien su constitución física no coincide con la descripción que hizo el niño cuya madre presentó la denuncia. Los cuerpos policiales han pedido “tranquilidad” para que la investigación, que sigue abierta, pueda transcurrir sin incidencias. En Policía Municipal han abierto una investigación interna a raíz de la filtración y difusión pública de la nota policial.

TRANQUILIDAD: investigamos una denuncia, pero no hay indicios de que se haya cometido delito alguno. Tampoco se han registrado otros hechos similares. Por favor, no difundas info no oficial: puede mezclar datos reales y falsos, e incluso entorpecer nuestra labor.

¡Gracias! pic.twitter.com/YMKqzB31MP