Amaia y su Shake it out en la Gala 9 de OT 2017 arrasan en la red y ya roza el millón y medio de visitas

Muchos fans la conocen ya como 'Amaia de España' y tras su apoteósica actuación en la última gala de Operación Triunfo, en la que interpretó el tema 'Shake it out', canción de Florence and the Machine perteneciente a su álbum de 2011 Ceremonials, Amaia Romero se ha coronado como la gran favorita de Operación Triunfo 2017.