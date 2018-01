Aprobados los Presupuestos de Pamplona con el rechazo de la oposición, mientras Aranzadi los apoya con "la nariz tapada"

El proyecto ha salido adelante con el apoyo de los cuatro grupos que sostienen al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra). Aranzadi, cuyo voto era imprescindible, ha dicho que apoyaba las cuentas "con la nariz tapada", modificando así el voto de abstención que emitió en la Junta de Gobierno Local en diciembre.

Además, el cuatripartito ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por UPN al proyecto y todas las enmiendas parciales presentadas tanto por regionalistas como por el PSN.

Por su parte, UPN y PSN han votado en contra de los Presupuestos señalando que son una cuentas de "mínimos" y que carecen de "ambición".

La concejala de Economía Local Sostenible, Patricia Perales (EH Bildu), ha afirmado que los Presupuestos municipales reflejan "la buena salud económica del Ayuntamiento y la buena gestión de este equipo de Gobierno, con un aumento del 4,1 por ciento en el gasto que va a repercutir positivamente en el funcionamiento de la ciudad en todos sus ámbitos". "La oposición lo tiene muy difícil para decir que no a este presupuesto. El apocalipsis del que hablaban no ha llegado", ha señalado.

Patricia Perales ha destacado que "este Ayuntamiento tiene más ingresos, lo que supone más capacidad de gasto y de inversión para fortalecer distintos servicios, y este Ayuntamiento sigue en su misma línea estratégica de reducir la deuda, con lo cual podemos decir que tenemos más ahorro".

El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha afirmado que el proyecto presentado por el equipo de Gobierno es el de "un Presupuesto de mínimos para una ciudad que para el alcalde Asiron es de mínimos". "Es un Presupuesto que refleja una evidente falta de proyecto y que, a lo Frankenstein, está hecho a base de retales para intentar contentar al cuatripartito. Los partidos de la oposición que representamos a la mitad de los pamploneses no hemos tenido posibilidad e incidir en ningún asunto", ha afirmado, para señalar que el proyecto podría haber impulsado el tren de alta velocidad o el puente de Cuatrovientos, entre otros proyectos.

El concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha señalado que la situación económica del Ayuntamiento hubiera permitido un Presupuesto mayor que el presentado, pero ha apuntado que "no ha sido posible por la legislación de estabilidad presupuestaria". El edil ha destacado que la deuda del Consistorio se ha reducido de 115 millones a 63,5 millones, aunque ha señalado que le hubiera gustado que "hubiéramos podido hacer inversiones para proyectos de ciudad con un endeudamiento que no se nos permite". No obstante, ha dicho que "en estos Presupuestos sí se intenta dar respuesta a las necesidades de los pamploneses".

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha afirmado que los Presupuestos presentan "falta de ambición para Pamplona, continuismo en el peor sentido de la palabra, y falta de novedades y de ilusión para la ciudad". "Lo único que une al cuatripartito es el sillón y el Gobierno", ha criticado, para acusar de "pésima gestión" al equipo de Gobierno, que "se constata con una importante inejecución incluso de las inversiones financieramente sostenibles". Además, ha advertido del incremento de gastos de funcionamiento en más de 6 millones de euros para "hacer lo mismo".

ARANZADI: "SE PARECEN A LOS PRESUPUESTOS DE MONTORO"

El concejal de Aranzadi Armando Cuenca ha afirmado que su grupo respalda los Presupuestos pero "con muchas dudas" y "con la nariz tapada". "No nos parecen los Presupuestos del cambio, se parecen mucho más a los Presupuestos del ministro Montoro. Nosotros teníamos unas estrategias quizá de más confrontación con las élites locales y con Madrid", ha señalado. No obstante, ha indicado que las cuentas son "los suficientemente interesantes como para que sean inaceptables para un partido tan conservador como UPN". "UPN se queja de que no ha podido influir, menos mal, porque si no a mi me hubiera costado aún más trabajo aprobar los Presupuestos", ha asegurado.

Por último, la concejal de Izquierda-Ezkerra Edurne Eguino ha indicado que "este debate es un calco del de el año pasado, con los partidos de la oposición mostrándose contrarios a todo lo que se propone desde el equipo de Gobierno". "Es evidente que UPN y PSN no tienen un proyecto alternativo al que se presenta hoy", ha indicado, para destacar los proyectos previstos para el área de Acción Social que ella dirige.