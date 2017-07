Asiron se disculpa con Enrique Maya y muestra su "aprecio personal y político" por él

Este gesto del alcalde y un enfrentamiento posterior en el que Enrique Maya le ha exigido que rectificara ha hecho que finalmente el portavoz regionalista haya sido expulsado del pleno, tras lo que los concejales de UPN han abandonado también el salón y se ha hecho un receso a petición del PSN.

"Hemos tenido una conversación privada Enrique Maya y yo", ha explicado el alcalde. "Hemos puesto de relevancia la importancia de intentar que el pleno vaya por los cauces más normales y que la lógica discrepancia no haga elevar el tono más allá de lo necesario. En lo que haya podido molestar el gesto, y reconozco que no he estado fino, pido disculpas. Enrique Maya sabe cuál es el nivel de aprecio personal y político que siento por él", ha añadido, en su primera intervención una vez finalizado el receso y con todos los concejales ya en sus asientos.

Joseba Asiron ha explicado que, teniendo en cuenta que éste es último pleno antes de Sanfermines y que "tenemos el interés de que las fiestas se gestionen de la manera lo más educada y civilizada posible, he pedido a Maya que se reincorporara al pleno y lo ha aceptado". "Nos hemos dado un apretón de manos, que es como soluciona las cosas la gente civilizada", ha indicado.