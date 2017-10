La Asociación de Mujeres del Medio Rural celebra el XI encuentro 'Las mujeres somos protagonistas'

La Asociación de Mujeres del Medio Rural, Afammer, ha celebrado este sábado su 'XI edición del día internacional de la Mujer Rural'. Ha acudido a la cita la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, así como las parlamentarias Virginia Alemán y Conchi Ruiz y el alcalde de San Adrián, localidad que ha acogido la celebración, Emilio Cigudosa.

La presidenta de Afammer, Rosalía Echeverría, ha presentado la jornada en la que ha destacado que esta fecha tiene como objetivo "reivindicar los derechos de las mujeres, promover la igualdad real y de oportunidades entre mujeres y hombres, integrar la igualdad de género en todas las acciones e impulsar el asociacionismo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos".

En el acto ha participado la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno foral, Isabel Elizalde, quien ha pedido a las mujeres presentes en la jornada que "el camino hay que hacerlo juntas" y ha añadido la importancia de "visibilizar que estamos, y que hay muchos proyectos que ya se han hecho y otros muchos por hacer". Elizalde ha finalizado reclamando que "sin mujeres no hay medio rural y si no hay medio rural no hay futuro".

En la mesa de presentación de las jornadas han participado así mismo, la técnico del INAI, Mariola Artuch Aguirre, y la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, ha informado el Parlamento foral en una nota.

La jornada se ha completado con una mesa redonda en la que han tomado parte Aurora Sanz Diéguez, consultora de género y agente de igualdad; Isabel Rico Robledo, profesional de la comunicación y visibilización a través de nuevas tecnologías; María Jorqui Azofra, profesora de Derecho Civil en la UPNA; y la periodista Mamen García Moreno, que ha moderado un debate que ha girado en torno a "Las mujeres somos progresistas.