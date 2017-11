Asun Olaechea ratifica las conclusiones de Comptos sobre la planta de Ultzama, aunque ve el informe "mejorable"

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha ratificado este viernes las conclusiones del informe elaborado por el órgano fiscalizador sobre la planta de biometanización de Ultzama, si bien ha reconocido que dicho informe puede contener "errores y todo es mejorable".

Así lo ha manifestado Olaechea en la comisión de investigación sobre esta planta, que se celebra en el Parlamento foral, donde UPN ha cuestionado varios aspectos del informe, como por ejemplo los datos relativos al coste de este proyecto, que la Cámara de Comptos cifró en unos 5,7 millones de euros.

Según el parlamentario de UPN Sergios Sayas, el administrador concursal estimó que el coste de la planta fue de 5,18 millones de euros, y la contabilidad de la propia empresa situó el coste en unos 5,2 millones de euros. "En cualquiera de los dos escenarios, hablamos de un coste de la planta de alrededor de medio millón de euros menos", ha advertido.

Por su parte, Asun Olaechea ha afirmado que "las cifras son muy similares a las que nosotros llegamos". "Puede haber pequeñas diferencias pero creo que se refleja correctamente lo que fue el coste de ejecución", ha indicado.

La presidenta de Comptos ha añadido que "no tuvimos una certificación final que recogiera el coste total de la obra y, contrariamente a lo establecido en la ley foral de contratos y a lo recogido en el pliego, no había un documento que comprendiera la valoración de la obra". "La única forma de calcular el coste fue a través de las justificaciones presentadas a través de los departamentos de desarrollo rural e industria a efectos del cobro de las subvenciones", ha indicado.

DUPLICIDAD DE FACTURAS

Además, Asun Olaechea ha ratificado que en el proyecto hubo duplicidad de facturas para el cobro de subvenciones, algo sobre lo que UPN también ha realizado varias preguntas, para exponer que no existían "facturas desglosadas". "El informe habla de que constata facturas, yo no las he constatado", ha indicado Sayas.

A lo largo de su comparecencia, la presidenta de Comptos ha dicho que "el informe es mejorable y que puede contener errores, todo es mejorable y lo admito, pero yo no soy la investigada, he venido a colaborar, parece que me está cuestionando el informe de la Cámara y cómo hemos realizado el trabajo". "Yo admito que tenga errores y que es mejorable, pero yo quiero colaborar, no me investigue a mi", ha pedido al parlamentario de UPN.

En otro momento de la comparecencia, el parlamentario de UPN Sergio Sayas ha esgrimido un borrador del informe de la Cámara de Comptos al que ha tenido acceso la formación regionalista y ha advertido de que hubo diversos cambios en lo que acabó siendo el informe definitivo. Esto ha generado un rifi rafe entre Sayas y Olaechea.

La presidenta de Comptos ha manifestado que no iba a hablar sobre el borrador. "Esa no es la opinión de la Cámara de Comptos. Yo no puedo defender un borrador que se ha modificado. La opinión de la Cámara está en el informe definitivo. No voy a responder ninguna pregunta en relación con el borrador", ha señalado.

En ese momento, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha pedido que UPN compartiera con el resto de grupos el borrador del informe, algo a lo que ha accedido Sergio Sayas. I-E ha renunciado a tener una copia de este borrador.

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha pedido al presidente de la comisión, Maiorga Ramírez, que "pare esta pantomima porque yo no tengo por qué asistir a este espectáculo". "Estamos aquí para dirimir las responsabilidades que se pudieran haber cometido. Yo no quiero participar en una fiscalización de la Cámara de Comptos por parte de UPN", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha dicho en la misma línea que "no tenemos ninguna duda sobre las conclusiones del informe de Comptos y no le vamos a interrogar a este respecto". "UPN ha venido a desprestigiar a la Cámara. No tenemos ninguna duda de que lo único válido y concluyente es el informe y no los borradores", ha indicado.

A preguntas de EH Bildu, Asun Olaechea ha manifestado que los expedientes del proyecto y del anteproyecto "se realizaron con posterioridad a la realización de los trabajos para dar cobertura legal a una contratación que ya estaba dada". "Consideramos que no se ajustaba a la legalidad", ha indicado.