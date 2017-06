Ayerdi dice que el informe de Comptos avala que el proyecto de Davalor "encaja en la actividad normal de Sodena"

Manu Ayerdi, en una comparecencia parlamentaria a petición del PPN, ha reconocido que, según Comptos, el procedimiento por el que se concedió el primer préstamo a Davalor "es excepcional, pero no por ello irregular". "Comptos dice que es un procedimiento perfectamente legal y que es excepcional", ha afirmado Ayerdi.

El vicepresidente económico ha destacado que "el proyecto está siendo seguido y monitorizado, y todas las operaciones se están siguiendo por el equipo de gestión de Sodena". "Es un proyecto como otros con riesgo, con dificultades, oportunidades, amenazas, y posibilidades. Es el abecé de la propia Sodena", ha indicado.

Ayerdi ha confirmado, tal y como manifestó Comptos, que hay "un cierto retraso" en las previsiones de la primera fase del plan de viabilidad de Davalor, algo que "se debe en grandísima medida a que la velocidad de la captación de fondos privados está siendo más lenta y lo que estamos haciendo es centrarnos en conseguir que el producto llegue al mercado y haga la prueba de mercado".

El vicepresidente ha explicado que ya se ha instalado una primera máquina de Davalor en una óptica en Tudela y recientemente se ha instalado otra en un establecimiento perteneciente a una gran cadena de ópticas en Madrid. "Las sensaciones iniciales son satisfactorias y las próximas dos o tres semanas van a ser claves", ha explicado.

En todo caso, Ayerdi ha señalado, al igual que afirmó Comptos, que "se sigue observando una difícil situación financiera de la sociedad; así es, nunca lo hemos ocultado".

Sobre el planteamiento que hace el órgano fiscalizador para que se reflexiones sobre si la actual composición del consejo de administración de Sodena es "suficiente para conseguir una visión más amplia sobre el sector empresarial", Manu Ayerdi ha precisado que la composición actual del consejo "cumple perfectamente con lo establecido en los estatutos", pero ha valorado la sugerencia de Comptos y ha explicado que "llevamos un tiempo dándole vueltas y nos vamos a poner con ello". "Esperamos en el verano poder dar cumplida respuesta a esta sugerencia que se nos hace", ha indicado.

El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que el procedimiento seguido con Davalor "ha sido excepcional de principio a fin, aunque Ayerdi lo remarca dentro de la legalidad y no vamos a dudar de ello". "Pero no entendemos por qué se salta el procedimiento habitual. Desde luego no puede ser por los grandes éxitos que tenga la empresa, porque a día de hoy no existen. Sodena está para dar préstamos a empresas en situación de riesgo, pero Davalor no termina de arrancar. El departamento no ha actuado de manera adecuada", ha indicado.

Por parte de UPN, Luis Zarraluqui ha deseado que la operación con Davalor "concluya positivamente, que la empresa salga adelante, que se genere una industria caracterizada por su alta tecnología, pero estamos viendo signos de preocupación". "Hay una cuestión muy clara y es que en la concesión del primer préstamo no se llevó a cabo el procedimiento habitual y eso siempre es peligroso. Si las operaciones que hace Sodena tienen un riesgo, no seguir el procedimiento habitual conlleva un mayor riesgo", ha afirmado.

El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha afirmado que "el verdadero motivo por el que se ha solicitado esta comparecencia es hacer una crítica a la concesión de préstamos a Davalor, concesiones que han sido explicadas por activa y por pasiva en las reiteradas comparecencias parlamentarias". "Es tanta la reiteración que me da miedo pensar que lo único que se pretenda es difundir más dudas sobre este proyecto", ha afirmado.

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "sobre ningún proyecto de Sodena ha habido nunca un control político como éste, lo cual está bien, pero no deja de ser llamativo". En todo caso, ha incidido en que "la legalidad se ha cumplido" y ha afirmado que "el procedimiento no va a determinar que vaya bien o no el proyecto, sino el plan de viabilidad, que sabemos que va un poco atascado". "Hablar tanto de Davalor al final va a perjudicar al propio proyecto", ha lamentado.

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha indicado que pese a las múltiples comparecencias del consejero, los grupos de la oposición siguen hablando de "interrogantes" en este asunto y ha criticado que "en castellano hay gente que no quiere entenderle; pruebe a cambiar de idioma y a ver si explicándolo mil veces lo consigue". "La I+D+i es apostar por un desarrollo tecnológico que no conocemos y eso tiene riesgos. Este proyecto tiene sentido, aunque hay riesgo, por supuesto", ha destacado.

El portavoz del PSN, Guzmán Garmendia, ha afirmado que el vicepresidente "está manteniendo artificialmente Davalor hasta que acabe esta legislatura". "Queremos que la empresa salga adelante, pero es muy complicado. Nos dieron un plan de negocio en octubre y está muy lejos de cumplirse nada", ha indicado, y ha añadido que el informe de la Cámara de Comptos es "técnicamente pobre porque han hecho un trabajo vago".

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha defendido el informe de Comptos, "que hace lo que debe hacer, por un lado fijar qué dinero público está comprometido en esta operación y por otro lado analizar los procesos de toma de decisiones, donde se dice que hay una decisión que es excepcional, que no ilegal". "Comptos no se va a poner en el papel de analista de riesgos. Eso le corresponde a Sodena", ha indicado, para señalar que esta operación "entra dentro de las apuestas que Sodena puede tomar en el marco del modelo de desarrollo de Navarra".