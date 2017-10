Ayerdi dice que el Estado exige la legalidad pero que sobre el TAV en Navarra "no cumple lo establecido en las normas"

En comisión parlamentaria, Ayerdi ha explicado que este lunes por la tarde recibió una comunicación del Ministerio que incluye una carta del ministro y una comunicación del presidente de Adif. "La carta del ministro tiene tono más político y la del presidente de Adif es más jurídica y ahí se sustancia más la decisión de Adif de denunciar el convenio de colaboración vigente" en alta velocidad.

Desde la perspectiva jurídica, el vicepresidente ha manifestado su "malestar" y "enfado" con lo escrito por Adif, con "el argumentario y con la forma de proceder" y ha afirmado que el Gobierno foral "no está incumpliendo nada". Ha señalado que el convenio de 2010 vigente recoge las causas de extinción del convenio como el mutuo acuerdo de las partes o el incumplimiento grave por cualquiera de los firmantes, y ha añadido que incluye además que será la comisión de seguimiento y coordinación quien determine las condiciones para la extinción.

Ayerdi ha señalado que "veo que aquí alguien no cumple lo establecido en las normas", en referencia al Estado. "Piden el respeto a la legalidad en otros temas y nos encontramos que sin convocar la comisión de seguimiento llega la comunicación de Adif que denuncia el convenio; jurídicamente no es de recibo", ha señalado, para opinar que "parece lo mínimo que el Ministerio convocara la comisión de seguimiento para trasladar una eventual posición, la que fuera, y ya hubiéramos hablado allí que es lo que dice el convenio".

El vicepresidente ha criticado al Ejecutivo central, para el que, ha dicho, "a veces la legalidad es la exigencia para determinadas cuestiones pero otras veces cintura 'haberla, hayla' para descubrir caminos novedosos para dar por concluido un convenio". A su juicio, "el Estado está mostrando lo que no muestra en otros problemas y para tomar una decisión está tomando un camino no está previsto en ningún sitio".

"En el ámbito jurídico, los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra están ahora trabajando en la comunicación de Adif para analizarla y valorar las actuaciones", ha dicho, para afirmar que "el ministro dice en su carta que el Ministerio de Fomento no ha afirmado que el Gobierno foral haya incumplido el convenio".

Ayerdi ha precisado que la explicación de Adif se sustancia en dos párrafos, que "la Administración foral ha manifestado públicamente y en una carta mía su incapacidad para ejecutar las obras encomendadas, lo que es "falso de toda falsedad", ha aseverado Ayerdi; y que ello "se cristaliza en la no consignación presupuestaria para el ejercicio 2018". "Hemos repetido que el hecho de que no haya partida en el 2018 no impide que haya ejecución de obras en 2018", ha agregado.

En su intervención, Manu Ayerdi ha indicado que el Gobierno de Navarra "entiende que el convenio de 2010 está vigente y es el que fija las relaciones entre los dos gobiernos". "Es el que dice en su caso las causas de extinción del convenio y dice el procedimiento; y el Ministerio no ha seguido el procedimiento que recoge el convenio ni la convocatoria de la comisión de seguimiento", ha censurado.

En cuanto a la perspectiva política, Ayerdi ha dicho que "el Gobierno del Estado y UPN alcanzaron una acuerdo en marzo-abril de este año y me atrevo a valorar que ha tenido un peso determinante en esto; parece que había que llegar a este punto de denuncia del convenio".

Tras afirmar que el 18 de septiembre el Gobierno foral remitió al Ministerio una propuesta completa de convenio, el vicepresidente ha indicado que "parecía el momento con menos sentido común para romper el convenio y sin embargo toman la decisión". "No se entiende en absoluto", ha señalado.

Ha manifestado, además, que le "preocupa" ver "hasta qué punto realmente ese elemento que para el Gobierno de Navarra es clave de apuesta por el corredor no es compartido por el Ministerio". "El corredor es estratégico para Navarra, queríamos conveniar, un buen convenio, y un elemento clave y estratégico para Navarra es que sea corredor", ha insistido, para afirmar que "queremos que haya convenio y será nuestro papel hasta el final".

En otro orden de cosas, sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno francés sobre la conexión entre Burdeos y Hendaya, Ayerdi ha indicado que en ese tramo "hay vía doble con estándares internacionales, situación muy distinta a la de aquí; no hay un problema de capacidad ni de estándares entre Burdeos y Hendaya y eso hace que la decisión del Estado francés de construir o no para una determinada fecha una plataforma nueva de alta velocidad no sea tan relevante como lo es en la parte navarra, donde tenemos una única vía y problema de estándares".

Ayerdi ha manifestado que "el hecho de que el Gobierno francés haya decidido no priorizar nuevas plataformas lo valoramos bien" y ha añadido que "no hay problema porque aquí hagamos nueva plataforma, siendo mejor en su caso que haya plataforma".

INCUMPLIMIENTO SÍ O NO

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha indicado que "romper un convenio por un retraso de tres días es de chiste". Ha criticado "presiones" de UPN al Ejecutivo central para "intentar minar la actuación del Gobierno de Navarra". "La actitud de UPN nada tiene que ver con trabajar por el interés general", ha opinado.

Por UPN, Carlos García Adanero ha manifestado que gracias al acuerdo de UPN con el Gobierno central, Navarra tendrá tren de alta velocidad. "La competencia es del Estado y el Gobierno de España prefería un convenio y colaborar, pero el problema no lo tiene Fomento lo tiene usted señor vicepresidente, lo tiene usted con sus socios", ha señalado, para afirmar que "sus socios se han salido con la suya". "A mí me gustaría que hubiera un convenio con el Gobierno de Navarra, pero no vamos a perder el tiempo", ha dicho.

El representante de EH Bildu Maiorga Ramirez ha criticado que lo ocurrido en este tema es "un atentado directo a nuestro autogobierno y a la Navarra de la foralidad, y lo que no se consigue en las urnas se consigue franquistamente en despachos en Madrid".

Desde Podemos, Carlos Couso ha indicado que "en el Gobierno central las leyes están para que las cumplan los demás; ellos acostumbran a pasárselas por la entrepierna". Y ha pedido a Ayerdi que "defienda un nuevo convenio para otro tipo de plataforma con otras prioridades, otro tipo de tren que no puede ser el de alta velocidad".

El socialista Guzmán Garmendia ha señalado al vicepresidente que le ve "muy enfadado y noqueado". "Le veo fuera de juego", ha dicho, para exponer que el Gobierno foral "está cogido por sus socios". "Usted ha jugado mucho con Madrid, ha estirado el chicle hasta que se ha roto y algo de responsabilidad usted tiene", ha comentado, para pedir que "se note realmente que quieren colaborar".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha dicho a Ayerdi que "le veo derrotado, ha perdido una partida". "No se lleve las manos a la cabeza porque es ficticio, lo ha tenido en su mano y el Gobierno de España como no ha visto voluntad seria para traer la alta velocidad ha tomado las riendas", ha comentado, para afirmar que "han sido incumplidos plazos y condiciones pactadas en el convenio y no hay consignación presupuestaria".

Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "en muy buenas manos no está el proyecto por lo que ha hecho el Estado con el convenio de 2010". "El principal incumplidor es el Gobierno del PP", ha censurado, para defender un tren "alternativo, más barato, más sostenible y más social".