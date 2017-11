Ayerdi no se marca un plazo para decidir sobre una banca pública en Navarra

Manu Ayerdi, en respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra en el pleno del Parlamento, ha señalado que a finales de noviembre estará listo un estudio cualitativo planteado con 28 agentes relevantes de Navarra para analizar cuál podría ser el enfoque de esa institución financiera pública.

Una vez culminado este trabajo, Ayerdi ha explicado que se habrá cumplido con lo previsto en el acuerdo programático, que contemplaba la realización de informes para analizar la implantación de una banca pública. "A partir de ahora lo que toca es el debate, la búsqueda del consenso y la decisión política. No me atrevo a situar un plazo. Una vez terminados los informes ya no es el Gobierno el único protagonista. El cuatripartito tiene que tener un protagonismo elevado junto con el Gobierno, y ese proceso tendrá que tener el tiempo que sea necesario. Yo no me atrevo a ponerle una fecha, por parte del Gobierno deseamos que tenga la mayor celeridad posible", ha indicado.

Manu Ayerdi ha precisado que, en la toma de decisión, se debe apostar por que el proyecto sea "viable económicamente".

Además, el vicepresidente se ha comprometido a que haya un proceso de participación con la ciudadanía, tal y como sugirió el Defensor del Pueblo. "Después del dolor emocional causado por la perdida de Caja Navarra, la ciudadanía podría tener el deseo de trasladar su punto de vista", ha apuntado.

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que, a tenor de los informes realizados hasta ahora, "jurídicamente no hay obstáculos insalvables para poner en marcha la banca pública y tampoco hay un obstáculo insalvable de capitalización de esa entidad". "Conocemos experiencias de éxito de bancas públicas europeas y estamos en la fase en la que hay que tomar una decisión política", ha dicho para señalar que, en opinión de I-E, sí es necesario disponer de esta entidad.

Nuin ha deseado que "antes de fin de año se pueda tomar una decisión política y podamos ya poner en marcha el proceso para recuperar una banca pública en Navarra".