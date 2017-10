Ayerdi valora "positivamente" el acuerdo de Canasa sobre la segunda fase del Canal de Navarra

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha realizado una valoración "positiva" de la aprobación este lunes en Canasa de la licitación del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra, "con el consenso" de los Ejecutivos central y foral.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, celebrada este martes, Ayerdi ha valorado que "se aprueba un estudio muy abierto con todas las alternativas encima de la mesa". "Se van a analizar todas las soluciones técnicas, desde aquellas que a priori parecen menos interesantes hasta las que parecen más", ha señalado.

Igualmente, ha destacado que se "va a analizar la posibilidad del desarrollo de la segunda fase en fases" y que "el caudal de inicio en Pitillas que se va a considerar en el estudio va a ser de 20 m3 por segundo frente a los más de 24 que inicialmente figuraban en el proyecto, y nos parece correcto que se tome ese caudal de inicio".

Ha puesto en valor, además, que "en el pliego de cláusulas técnicas se incluyen como documentos de referencia los estudios que el Gobierno de Navarra estaba haciendo en el año 2016, tanto de demanda de agua de boca y de industria como el estudio de demanda y necesidades para riego".

Sobre las hectáreas, Ayerdi ha realizado una valoración "positiva" y ha precisado que "no es el momento ahora de profundizar en el debate de las hectáreas y tomamos el acuerdo de que se estudien todas las alternativas hasta las 21.000 has; pero todos sabemos que con la concesión actual de 6.400 m3 por ha y año no llega más que para 15.000 has". "Superar esa cifra significa replantearse esa dotación de 6.400 m3", ha comentado, para afirmar que "los dos gobiernos hemos señalado que es clave alcanzar un consenso con los regantes".

El vicepresidente ha comentado que "la empresa adjudicataria, desde la formalización del contrato, tendrá seis meses para presentar el estudio de alternativas". "Una vez presentadas las alternativas, Canasa tendrá que escoger la más adecuada, teniendo en cuenta diversos elementos", ha expuesto, para precisar que "los dos gobiernos somos conscientes de que el cumplimiento de la legislación medioambiental será tratado con el máximo rigor".

Ha explicado también que "una vez escogida la alternativa definitiva la adjudicataria tendrá doce meses para desarrollar el proyecto constructivo completo".

En su intervención, Manu Ayerdi ha querido contestar al presidente de UPN, Javier Esparza, quien ha dicho que con este "paso adelante importantísimo" se da cumplimiento al acuerdo presupuestario para este ejercicio que firmó con el presidente Rajoy, y le ha comentado que "se empeña en arrogarse méritos que mientras ha estado gobernando durante años ha sido incapaz de llevar a la práctica". "No deja de asombrarme", ha dicho Ayerdi.

Según ha añadido, "voy a tener la sensación de que la ciudadanía navarra, cada vez más, va a pensar que la fórmula de UPN en la oposición y el cuatripartito en el Gobierno es la mejor para Navarra".

SOBRE EL TAV

Por otro lado, el vicepresidente ha considerado una "buena noticia" que el Ministerio de Fomento haya licitado el estudio informativo del tramo Zaragoza-Castejón del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad; "lo valoramos positivamente".

"El Gobierno de Navarra siempre va a valorar positivamente cualquier paso que se dé en todo el corredor", ha manifestado Ayerdi, quien ha señalado que "lo que hace falta es que el estudio se haga y se haga bien, que se estudien todas las alternativas con el análisis multicriterio que corresponde".

Ayerdi ha señalado, "sobre las actitudes del Ministerio en este momento", que prefiere ser "prudente". "Estamos en una fase en la que estamos analizando los escritos recibidos con los servicios jurídicos y es el momento de la tranquilidad y el estudio de cómo vamos a responder a esos escritos" que envío Fomento al Gobierno foral.