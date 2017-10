El Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio con los colectivos para regular el uso del centro comunitario de Milagrosa

El Ayuntamiento ha suscrito el convenio con representantes de la Asociación Yoar, Gure Sakaldi, Arrosadia Bizirik, la Federación Coordinadora Cultural Arrosadía, Médicos del Mundo y la comparsa Ilargienea, si bien se podrán incorporar otras entidades.

Con este convenio, el Ayuntamiento quiere dar cobertura y fomentar el movimiento asociativo de los diferentes sectores de población de la Milagrosa, e impulsar la convivencia y la solidaridad intergrupal, intergeneracional e intercultural. Asimismo, pretende incrementar el servicio público municipal a través de una oferta de actividades que responda a los intereses ciudadanos. Entre otros objetivos, también se encuentra el de favorecer la implicación y corresponsabilidad de las entidades del barrio.

La concejala de Acción Social de Pamplona, Edurne Eguino, ha explicado en el acto de la firma que "es una línea de trabajo que hemos implantado desde hace dos años y que queremos relanzar un poco los CCIS que han estado bastante abandonados en las legislaturas pasadas y no era una línea de trabajo prioritaria para gobiernos anteriores". "Para nosotros es muy prioritaria, es una complementación importantísima de la labor que se hace en las unidades de barrio y es ese desarrollo comunitario que hay que hacer en los barrios", ha apuntado.

Del mismo modo, la concejala ha concretado que el convenio sirve para oficializar el uso que se le está dando. "El Ayuntamiento pone unos locales y mantiene unos recursos que son de uso bastante autónomo por parte de las entidades, cuando hay muchas entidades como es el caso en la Milagrosa, hay que regularlo de alguna manera, sentarnos y decir qué sala, cuándo la uso, cómo no la uso, para qué sí, etc. Es regular por escrito que si no es más difícil de gestionar", ha comentado Eguino.

El horario del CCIS Ilargienea será de lunes a sábado, de 8 a 22 horas. Las actividades que podrán desarrollarse en el centro tendrán carácter educativo, formativo, cultural, social y/o de ocio y tiempo libre, vinculadas a la promoción de la relación social de las personas y del asociacionismo, bien correspondan a proyectos estables o sean de carácter puntual.

COMISIÓN DE GESTIÓN DEL CCIS

La gestión del CCIS Ilargienea se llevará a cabo, tal y como recoge el convenio suscrito, por parte de una comisión de gestión, que estará integrada por dos miembros del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario, y dos miembros de la asamblea de colectivos usuarios. En este barrio, donde existe Servicio de Atención Preventiva Comunitaria, se incorporará con voz pero sin voto un miembro de dicho servicio a la comisión de gestión.

Esta comisión establecerá los reglamentos internos de funcionamiento, valorará los proyectos de actividades estables y las demandas de uso desde el exterior.

El convenio también recoge otros aspectos como que las asociaciones y personas usuarias deberán conservar instalaciones y medios materiales en buen estado y responsabilizarse de su uso correcto. El mantenimiento y la limpieza correrán a cargo del Ayuntamiento. Contará con llave de acceso cada asociación usuaria que se responsabilizará del buen uso mediante la firma de un documento. La responsabilidad de la apertura y cierre del centro recaerá sobre el primer y último grupo que lo utilice.

Para dar difusión al centro se colocará un tablón para los avisos relacionados con las actividades desarrolladas en su interior o para otras de carácter socio-educativo, recreativo o cultural. Asimismo, se crearán sistemas para la divulgación conjunta de las actividades del centro.