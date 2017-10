Baluarte acogerá la IV gala benéfica 'Niños contra el cáncer' el 1 de diciembre

El Palacio de Congresos Baluarte acogerá este acto el próximo 1 de diciembre a las 20.30 horas en el que, además de una cena, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales, humorísticas y de magia. Conducida por Juan Valderrama, la gala contará con la cantante Soledad Giménez, miembro de Presuntos Implicados, el monologuista Álex O'Dogherty y el mago Yunke.

Así lo han dado a conocer este martes Marta Lipúzcoa, directora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Clínica Universidad de Navarra, Ana Patiño, directora del Laboratorio de Pediatría del mismo centro, y el propio Juan Valderrama en El Sadar.

UN 30% FUERA DE LOS PROTOCOLOS

Durante la presentación del evento, Ana Patiño, directora del Laboratorio de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, ha esbozado el panorama actual de las situaciones de cáncer pediátrico. "En nuestro país - ha descrito- tenemos la suerte de que los protocolos cubren el 70% de los casos de cáncer infantil, sin embargo, hay un 30% que se queda fuera".

Para paliar estas lagunas asistenciales, ha dicho, "en la Clínica buscamos contactar con esas familias que tienen necesidades especiales, que no pueden acceder a esos protocolos por distintos motivos, y desarrollar terapias dirigidas a niños en cuyos casos lo convencional no es suficiente". Ha hecho así un especial llamamiento: "Acudimos a ustedes para recaudar fondos, ya que nosotros necesitamos poder gastarlos bien para conseguir que esas personas tengan lo que quizá en sus centros no pueden tener".

El Club Atlético Osasuna, colaborador con 'Niños contra el cáncer', ha cedido su estadio como sede para la rueda de prensa de presentación de la gala y ha acudido de la mano de su presidente, Luis Sabalza, y de uno de sus capitanes, Roberto Torres. "Nos gusta aportar nuestro granito de arena", ha señalado Sabalza.

"El año pasado -ha continuado- pude conocer las actividades de 'Niños contra el cáncer' de primera mano y sinceramente me quede sorprendido e ilusionado con este proyecto tan necesario". Ha recordado así su visita a los niños hospitalizados con cáncer: "Tuve la ocasión de estar con ellos y no puedo más que animaros a todos a participar de esta iniciativa".

'MUÉVETE POR ELLOS'

'Niños contra el cáncer' desarrolla a lo largo del año diferentes actividades para recaudar fondos. Desde las primeras en 2012, este programa ha ido creciendo tanto en eventos como en participantes por lo que este año se ha inaugurado una campaña que aúna estas iniciativas. Bajo el nombre de 'Muévete por ellos', quiere ser "ser una llamada para sumar fuerzas a través de la participación en las actividades promovidas en favor de la lucha contra el cáncer infantil", ha explicado Marta Lipúzcoa.

Este nuevo movimiento agrupa todas las actividades que se realizan en favor del cáncer infantil, ya sean promovidas por la organización o por entidades privadas que colaboran con ella. De esta forma, deporte y ocio se ponen a disposición de la solidaridad para atraer a los interesados en colaborar de un modo más activo. Dentro de esta campaña están previstas diferentes actividades a lo largo del curso, una de ellas esta gala benéfica.