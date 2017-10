Barkos dice que el Gobierno foral ha trabajado para dar "un vuelco a los recortes sin sentido"

En el inicio del Debate sobre el Estado de la Comunidad en el pleno del Parlamento ha afirmado que "hoy podemos asegurar que el Estado del Bienestar es la infraestructura más sólida que tiene la sociedad navarra".

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que "tapar vías de escape de agua en sanidad, en educación o en prestaciones sociales como renta garantizada o dependencia hacen posible que hoy podamos hablar de futuro con más garantías que las que nos dan los meros índices de crecimiento de la economía".

En el inicio de su intervención, Barkos ha indicado que quiere "dedicar muy poco tiempo en mi discurso al pasado" y ha argumentado que "alimentar falsos debates corresponde solo a los nostálgicos de un pasado que yo nunca reivindicaré, ni siquiera para explicar muchos de nuestros límites en la herencia recibida".

"No pretendo que coincidamos en todo", ha dicho a los parlamentarios, "porque no me asusta el disenso cuando lo que pretende es el bien común de las navarras y de los navarros". "Son las mayorías las que finalmente conforman la suma de visiones para el buen gobierno y son también las voces minoritarias de la oposición las que estamos los gobernantes obligados a saber escuchar", ha indicado.