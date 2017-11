Barkos dice que la propuesta de reforma fiscal llega "consensuada" al Parlamento, donde existe "posibilidad de mejora"

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha señalado que "la política fiscal debe ser una política viva para atender aquello en lo que se pudiera no haber acertado en reformas anteriores, pero sobre todo buscar el mayor equilibrio y el mayor reparto de riqueza y responsabilidades a la hora de aportar".

Según ha insistido, la propuesta del Gobierno "ha de tener vida en el Parlamento en las próximas semanas". "A una con la propuesta que trae el Gobierno se producen otros anuncios de bajadas de impuestos, pero cuando se hacen este tipo de propuestas al conjunto de la ciudadanía hay que hacerlas al completo, no se puede quedar uno en la mitad; no se puede hacer una oferta de bajada de impuestos si no la acompaña de aquellos recortes a los que habrá de someter determinados servicios públicos ante una bajada evidente de ingresos", ha comentado.

Barkos ha defendido así la "apuesta" del Gobierno por "recuperar servicios públicos en sanidad, educación, dependencia... y por lo tanto ese esfuerzo que pretendemos hacer equilibrado".

Sobre la vivienda, la presidenta ha dicho que "estamos hablando de unas deducciones que no se producen en muchos casos y en cualquier caso están siendo revisadas en gran parte del escenario europeo". "Lo que se está proponiendo es un plazo, que puede ser modificado, pero sí es traer a Navarra un debate que se está produciendo en el seno europeo y que probablemente nos terminará obligando a todos", ha añadido.

Preguntada por la propuesta de UPN, Uxue Barkos ha manifestado que "la búsqueda de ingresos por la Administración pública para hacer frente a las necesidades tiene muchas vías; la de la reactivación económica es una y lo estamos viendo pero no nos engañemos, la necesidad del esfuerzo tiene ámbitos diferentes, todos necesarios".

"Cuando hablamos de una propuesta de bajada de impuestos lo que hay que ser es coherente porque lo contrario es mentir y señalar por lo tanto dónde se van a llevar a cabo los recortes que devienen de la reducción de ingresos", ha concluido.