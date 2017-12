El CHN pone en funcionamiento una nueva sala de intervenciones de Cirugía Plástica con anestesia local

El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ha puesto en funcionamiento esta semana una nueva sala para intervenciones de Cirugía Plástica con anestesia local, que se destinará a la realización de curas y procesos quirúrgicos menores.

"Se trata de un espacio más amplio y funcional que el disponible hasta ahora, lo que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y la asistencia a los y las pacientes que requieran este tipo de intervenciones", ha destacado el Gobierno de Navarra en un comunicado.

La nueva sala se sitúa en la segunda planta del Pabellón B2º del CHN-A (antiguo Hospital de Navarra). Consta de dos zonas diferenciadas de consulta y curas con 30 metros cuadrados de superficie útil, además de un vestuario para pacientes y un baño. La sala de curas cuenta con una mesa quirúrgica y las condiciones de luminosidad propias de un quirófano. Es además accesible a pacientes en silla de ruedas o camilla.

Hasta ahora, esta clase de cirugía plástica ambulatoria se realizaba en un único espacio del CHN-B "de reducidas dimensiones y con limitaciones de accesibilidad". El hecho de contar con una sala adicional dedicada a consulta "facilitará la programación de citas y permitirá agilizar la resolución de estos procesos".

El acondicionamiento de las instalaciones ha tenido un coste de 24.675 euros. Ha consistido en la renovación de la instalación eléctrica -adaptada a la norma UNE sobre instalaciones eléctricas en locales de uso médico-, la colocación de pavimentos vinílicos, nuevos falsos techos y pintura.

El servicio de Cirugía Plástica del CHN realiza entre 8 y 10 curas y procesos quirúrgicos menores al día. Esta labor de cirugía menor se divide en cuatro bloques: curas y seguimiento de cirugías; procedimientos quirúrgicos que no requieren anestesia general (cura de cicatrices patológicas, lesiones cutáneas, reconstrucciones de areola de pezón, etc.); revisión de procesos reconstructivos (colgajos, injertos, etc.); o interconsultas remitidas desde otros servicios (biopsias urgentes, entre otras).

Entre los procesos típicos que se tratan en esta sala destacan las úlceras vasculares, diabéticas o por presión propias de pacientes con lesiones medulares, encamados con poca movilidad, así como las curas por quemaduras o heridas producidas por traumatismos, entre otras. La disponibilidad de esta sala permitirá en algunos casos adelantar las altas hospitalarias, al contar con mejores condiciones y mayor margen para realizar el seguimiento post-hospitalario.