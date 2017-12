Cáritas atribuye a un posible "efecto llamada" por la Renta Garantizada el aumento en un 10,4% en el número de atendidos

El director de Cáritas Diocesana, Ángel Iriarte, ha llamado la atención sobre el aumento de personas y unidades familiares atendidas en 2017. Según los datos presentados este jueves, Cáritas ha atendido en este año a un total de 6.636 unidades familiares, un 7,5% más que en 2016; y a un total de 16.439 personas, un 10,4% más. De estas familias, 2.376 tienen menores a su cargo y 967 son monoparentales.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la que se han presentado los datos de atención de Cáritas en 2017 así como la campaña de Navidad de la entidad, Iriarte ha explicado que estas cifras suponen un "cambio de tendencia", ya que desde el año 2013, "la cúspide de la crisis", se venía detectando un descenso en el número de unidades familiares atendidas.

De la misma manera, la cifra de personas atendidas por primera vez ha aumentado dos puntos hasta el 32%, de los cuales casi el 40% son personas que vienen directamente de su país de origen. En esta línea, el número de 'sin papeles' atendidos va en aumento, y en 2017 representa el 19%, cifra que el año pasado ascendía al 14%.

Para el director de Cáritas, estos datos revelan un "efecto llamada" que ha atribuido en parte al cambio en la ley que regula el acceso a la Renta Garantizada en Navarra. "Seguramente no será la única explicación pero algo tendrá que ver", ha señalado.

"Unos dirán que es efecto llamada, otros que son los flujos migratorios debido a que la economía mejora; cada uno los explicará de una manera pero a Navarra está llegando más gente de fuera", ha indicado.

Los extranjeros atendidos son en su mayoría de Marruecos y Colombia, lo que, en este último caso, podría deberse, ha explicado Iriarte, a la retirada de los visados para acceder a España en Colombia y Perú.

"EL MERCADO DE LA VIVIENDA ESTÁ CERRADO PARA LOS USUARIOS DE CÁRITAS"

Por otro lado, Ángel Iriarte ha criticado que "el mercado de la vivienda en alquiler está cerrado para los usuarios de Cáritas". "Se está dando una verdadera exclusión en este momento en el tema de la vivienda", ha afirmado.

Así, por ejemplo, ha indicado que en el EISOVI (Equipo de Incorporación Social a través de la Vivienda), "viviendas para alquilar en Pamplona prácticamente no hay ni una".

Iriarte ha destacado el "descenso significativo" en el número de personas atendidas en el proceso residencial de la entidad, que ha bajado un 31%, debido a que "el mercado del alquiler está absolutamente colapsado". "Nos está resultando casi imposible encontrar vivienda en el mercado para las personas que acuden a nosotros", ha remarcado.

Ha explicado que para que una persona o familia acceda a un alquiler "se está exigiendo una nómina y no cualquier nómina". Además, "la Renta Garantizada prácticamente no se reconoce como respaldo para hacer el alquiler", "se exigen dos o tres meses de fianza" y las cuantías "no bajan de 600 euros", ha criticado.

Unas circunstancias que está llevando a Cáritas a "tener que meter familias enteras en una habitación". "Si no cambian las cosas, nuestra impresión es que este problema lo vamos a seguir teniendo y va a seguir creciendo", ha recalcado Iriarte.

"Nosotros acogemos en un piso tutelado a una persona o a una familia", ha explicado Iriarte, "la intención es que estén durante un periodo de tiempo mientras logramos solucionarles el problema". "Si nos encontramos con que no hay un modo humano de encontrar un piso a esa gente, se nos quedan retenidos en nuestros pisos tutelados" y "no puede entrar gente nueva", ha remarcado.

Asimismo ha mostrado su preocupación por que el programa VAIS (Viviendas de Alquiler de Integración Social) "esté en peligro". "Ha venido funcionando muy bien" pero "sobre todo este último año no hay viviendas tampoco para este programa" que "está siendo una herramienta buenísima para luchar contra la exclusión".

Por este motivo, el director de Cáritas ha considerado que "las políticas de vivienda no están funcionando" y ha pedido "que se analice la situación y se den los cambios necesarios en política de vivienda".

De la misma manera, ha asegurado que "urge que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) sean de alquiler". "Últimamente no está apareciendo VPO en alquiler; toda gente que Cáritas están atendiendo no pueden acceder a la compra, hay que primar el alquiler", ha reivindicado.

Finalmente, ha opinado que las políticas sociales "tienen que ser mucho más que políticas de ingresos mínimos". Ha reconocido que "se ha mejorado mucho en la Renta Garantizada" pero "seguimos teniendo problemas en vivienda, en empleo, porque no hay ni se está creando; tenemos problemas en Salud, y si los tribunales dicen que sigue siendo inconstitucional atender a los 'sin papeles' pues vamos a tener más problemas", ha destacado.

EL SERVICIO DE EMPLEO DE CÁRITAS CIERRA 274 CONTRATOS

Otro de los datos aportados en la rueda de prensa ha sido el número de atendidos por el Servicio de Empleo de Cáritas, que ha ascendido este año hasta las 2.360 personas. Hasta noviembre se han conseguido cerrar 274 contratos de trabajo, una cifra que se espera aumente hasta final de este año en alrededor de 300 contratos.

El proceso de acompañamiento de la entidad ha atendido a 174 personas y el proceso residencial, que atiende a personas y familias que están, a su vez, en el proceso de acompañamiento, ha trabajado con 76 personas, un 31% menos que en 2016. En la residencia Santa María de Burlada se ha asistido a 33 personas, en la Residencia de Familias a 25 personas correspondientes a 10 familias; y en los pisos supervisados a 18 personas.

En el centro ocupacional de Burlada han participado 250 personas (+ 6,4%), en el comedor se ha atendido a 253 personas (+ 8%), y en el Centro de Día San Miguel se ha prestado servicio a 246 usuarios, "algo menos que el año pasado".