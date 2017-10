Chivite afirma que el Gobierno y el Parlamento "han retrocedido enteros" en transparencia e información

La secretaria general del PSN y portavoz parlamentaria, María Chivite, ha manifestado que tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento foral "han retrocedido enteros" en materia de transparencia y de información, "no en propaganda", lo que "dice mucho de los partidos que sustentan a este Gobierno y de su manera de entender la transparencia".

En rueda de prensa, Chivite ha señalado que "es la segunda vez que tenemos que presentar en esta legislatura una iniciativa legislativa en el Parlamento en esta materia, no sólo por que el Gobierno ha demostrado poco interés en materia de transparencia, sino porque además nos preocupan los indicadores".

Los socialistas han presentado este martes una iniciativa en la Cámara foral para "ampliar" y "hacer más ambiciosa" la ley de Transparencia. "Ya la presentamos hace un año y fue rechazada en el Parlamento sin ningún argumento y como no desistimos volvemos a presentar una iniciativa que va más allá", ha afirmado.

La dirigente socialista ha criticado que "el Gobierno entorpece la labor de control de los parlamentarios no contestando a las peticiones de información o contestándolas fuera de plazo; incluso ha habido ocasiones en que hemos tenido que pedir amparo a la Cámara para que nos contestaran". "¿Esta es la transparencia de la que presume este Gobierno?", ha señalado.

Chivite ha manifestado que "la información no es del Gobierno, no le pertenece, es de los ciudadanos y de quienes representamos a esa ciudadanía en las instituciones". "Además, el Gobierno se llena la boca al hablar de participación, pero la ejerce cuando le interesa y cuando no le interesa no la ejerce", ha añadido.

Según ha dicho, en el Parlamento de Navarra "pasa tres cuartos de lo mismo". "Hemos asistido a situaciones tan graves democráticamente como que al parlamentario socialista Guzmán Garmendia le llamó la presidenta a su despacho por haber escrito un artículo de opinión con el que la presidenta no estaba muy de acuerdo", ha dicho, para añadir que la Cámara "ha cortado las emisiones en directo, tanto de las comisiones como de los plenos".

En la rueda de prensa, el parlamentario socialista Guzmán Garmendia ha señalado que hace un año "el cuatripartito rechazó nuestra iniciativa de modificación de la ley foral de Transparencia diciendo que estaban de acuerdo con el contenido pero que querían presentar su propio texto y que lo harían en un año y ha pasado un año y no han hecho absolutamente nada".

En cuanto al contenido de la ley, Garmendia ha destacado las cuestiones fundamentales, entre ellas ampliar el ámbito de aplicación de la ley al Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Transparencia, UPNA, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, consorcios, empresas mixtas y privadas que cuenten con un determinado cupo de subvenciones, ayudas o ingresos públicos.

Además, se contempla de manera específica el principio de "brecha digital", para asegurar que se alcanza a toda la población, así como la adaptación tecnológica, haciendo alusión incluso a la mensajería instantánea.

En tercer lugar, ha explicado, se añade la necesidad de incorporar mecanismos digitales para facilitar el acceso a la información de la ciudadanía, como las alertas. También se obliga a publicar los gastos de viajes, telecomunicaciones, agendas, organigramas, bienes inmuebles, informes, costes, registros y facturas de manera detallada.

Según el parlamentario, se contempla la reutilización, la publicidad activa y pasiva, se incorporan los presupuestos participativos, puntos de encuentro de transparencia y adaptación tecnológica.

Se regulan los llamados lobbies, con la creación de un Registro Público de Grupos de Interés, en el que habrán de inscribirse tanto las personas como organizaciones que trabajan por cuenta propia o ajena en el ámbito de Navarra con capacidad de influir en la elaboración de normas jurídicas y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en defensa de intereses propios, de terceras personas u organizaciones e incluso de intereses generales. En ese registro se incluirán los derechos y deberes, la publicación en el portal de Gobierno Abierto de toda la información sobre su actuación, su control y sanciones así como la relación de quienes están excluidos del mismo.

Por último, ha indicado Garmendia, se añade un capítulo dedicado a infracciones y sanciones, y cuestiones relativas a plazos y a las entidades locales.